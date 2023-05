La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que serán bienvenidas aquellas manifestaciones pacíficas amparadas por la Constitución Política y rechazó aquellas que generen violencia y daños económicos al país.

Durante el lanzamiento de la iniciativa “Cocinando con pescado” del programa “A Comer Pescado” en Villa El Salvador, la mandataria reiteró que las marchas violentas solo generan pérdidas económicas al país.

Asimismo, refirió que la violencia eleva el costo de vista, provoca el aumento de los pasajes, genera desabastecimiento y falta de transporte, además de afectar al sector privado ante la falta de turismo y movimiento económico.

“Cuando las manifestaciones, válidas y amparadas por la Constitución, son pacíficas, bienvenidas, pero la violencia qué genera: sube el costo de vida, suben los pasajes, no hay productos en las calles, no hay transporte, no hay transporte aéreo, no hay nada”, expresó.

“Por un día de esas el Perú pierde millones, el Gobierno pierde millones de soles, pero también los privados porque no hay turismo, no hay movimiento económico, nuestras hermanas de pequeños emprendimientos no pueden salir a vender porque las calles están bloqueadas”, agregó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra consideró importante que se mantenga un diálogo constante, con “tranquilidad, calma y paz”, pues –según enfatizó- solo de esa manera se podrá avanzar.

“Como peruanos y peruanas nos tenemos que entender en un solo abrazo, porque todos tenemos que empujar el carro del Perú hacia adelante”, subrayó.

Cabe indicar que Dina Boluarte también encabezó la presentación del comedor popular “Micaela Bastidas” en el distrito de Villa El Salvador, en el marco de la cooperación institucional con Cálidda.