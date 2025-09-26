En el marco de la clausura de la 37 Convención Minera (Perumin) en Arequipa, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su Gobierno “no pacta con asuntos ilegales” y combate la minería ilegal de manera “inteligente y estratégica”.

En su discurso desde la Ciudad Blanca, la jefa de Estado recordó que el plazo de formalización para quienes desarrollan esta actividad de manera informal vence en diciembre de este año.

“Mi gobierno no pacta con asuntos ilegales, mi gobierno [no] solo le dice no la minería ilegal, sino [que] la combate de forma inteligente y estratégica”, expresó.

“Ya sabemos cómo y dónde operan, ya sabemos dónde están, y desde nuestro gobierno hemos actuado con firmeza y a ellos les decimos, a los que están en camino de formalizarse, el plazo es hasta diciembre”, agregó.

Asimismo, la mandataria aseguró que su Gobierno “no permitirá” más conflictos sociales ni desorden en el país.

Boluarte Zegarra también afirmó que la prioridad de su gestión es el “diálogo sincero” y llegar a puntos de acuerdo que beneficien al país.

“No queremos más conflictos sociales, no queremos desorden porque tampoco lo vamos a permitir. Creo que en el dialogo sincero, poniendo por encima de cualquier interés, el interés nacional, deba de prevalecer en esa conversación amistosa, hermanada, llegar a puntos de acuerdo donde nuestro país, el querido Perú, tenga que ganar”, expresó.

“Queremos apoyar a la pequeña minería, pero queremos una pequeña minería que respete al ambiente, a las comunidades, al orden público y a la paz social”, agregó.

Mencionó que el Ejecutivo, en agosto pasado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y después de varias sesiones de trabajo, presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso un total de 11 puntos clave para la nueva Ley MAPE.

“Esperemos que el Congreso, con la prudencia y el conocimiento que tienen en esta problemática, pueda acoger estas recomendaciones y pueda aprobar una nueva Ley MAPE con sentido de unidad nacional”, enfatizó.

Se trata de la primera actividad pública de la mandataria tras su retorno de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Según la agenda de Palacio de Gobierno, la mandataria llegó la noche del último jueves 25 de setiembre a la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco.