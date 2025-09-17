La presidenta Dina Boluarte volvió a dirigir sus críticas al Ministerio Público al afirmar que no la “distraen” las carpetas que le abrieron algunos fiscales y dijo que las investigaciones que afronta “no tienen sentido jurídico”.

Durante la suscripción de la modificación de los Contratos de Licencia de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63 entre Perupetro con Chevron y Westlawn, un fondo de inversión en la industria global de petróleo y gas, la mandataria aseveró que no tiene carpetas de investigación en la fiscalía.

“No tenemos carpetas de investigación en el Ministerio Público, aunque nos generen las que están para distraernos de nuestra tarea primordial, que es gobernar. Pues les decimos a aquellos fiscales que abren carpetas por doquier que no tienen sentido jurídico: no nos distraen sus carpetas fiscales, todo lo contrario”, expresó.

“Estamos concentrados en equipo para seguir apostando por el desarrollo del país, para ir acortando las brechas de la pobreza, para ir generando más empleo formal, para seguir construyendo más colegios, más hospitales, para seguir atrayendo más turistas”, agregó.

Boluarte Zegarra insistió en que el 28 de julio del 2026, cuando entregue la banda presidencial al próximo gobernante, podrá decir “con la frente en alto” que está “entregando un país distinto” al que recibió, sobre todo “con manos limpias”.

“Estamos apostando por el Perú y el 28 de julio del 2026, con todo mi equipo, saldremos por la puerta grande diciéndole al Perú: misión cumplida, lo hicimos con punche Perú”, sentenció la mandataria en la ceremonia llevada a cabo en Palacio de Gobierno.

Acompañaron a Dina Boluarte en el evento oficial en Palacio de Gobierno el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.

También estuvieron presentes el presidente de Perúpetro, Pedro Chira; el vicepresidente de Exploración Internacional de Oxy/Anadarko, Pedro Romero; la vicepresidenta de Exploración de Chevron, Liz Schwarze; y el jefe de Operaciones de WestLawn, Gregory Hebertson.