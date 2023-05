La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este miércoles, 3 de mayo, sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las protestas que ocurrieron en el país durante su gobierno y lamentó que los sectores de izquierda y extrema izquierda le tengan “tanta cólera”.

En conferencia de prensa, realizada en Palacio de Gobierno, junto al Gabinete Ministerial, la mandataria reiteró que su asunción al cargo se dio por una sucesión constitucional y preguntó a sus críticos si los cuestionamientos hacia su persona son por su condición de mujer o si le tienen envidia. Dejó entrever que en el sector de la izquierda todavía hay un “machismo radical”.

“Respecto a los señores de izquierda o de extrema izquierda, a quienes conozco y lamento que me tengan tanta cólera ahora y no sé por qué, porque yo lo único que hice, como parte de la fórmula presidencial, al darse el golpe de estado y cuando las instituciones se ponen de pie para recuperar el estado de Derecho, lo que yo hice fue asumir la presidencia de la República en esa asunción constitucional”, expresó Dina Boluarte.

“Yo trasladaría la pregunta a los sectores del Congreso de izquierda o de extrema izquierda: ¿acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como muchos de ustedes, me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia o (es) la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer?”, añadió.

Incluso, Dina Boluarte aseguró que los miembros de la izquierda radical esperaban que en ese informe de la CIDH se señale de manera expresa “lo que ellos querían” y los acusó de tener una “narrativa falsa”.