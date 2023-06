La presidenta de la República, Dina Boluarte, informó que el Álvaro Melquiades García Ramírez, acusado de tentativa de feminicidio en el 2019, dejó de ocupar un cargo dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) luego de que se conociera sobre la denuncia en su contra.

“La violencia, venga de donde venga, no es aceptable. No se debe permitir. Este señor ya no trabaja más en el Gobierno, ni ninguna persona que atente contra la vida de una mujer tiene espacio en este Gobierno”, aseguró.

Boluarte respondió así cuando se le consultó sobre la situación de García Ramírez, quien según informó Canal N el miércoles, tenía una denuncia por tentativa de feminicidio por la cual fue detenido el 28 de diciembre del 2019.

Dina Boluarte confirmó la salida de Álvaro García Ramírez, acusado de tentativa de feminicidio, del MTPE.

El medio de comunicación detalló que la fiscalía pudo constatar a través de sus peritos que el agresor tenía huellas de lesiones traumáticas, y que su víctima sufrió escoriaciones y lesiones “por agente contundente duro”.

A pesar de esta situación, Álvaro García ocupó el cargo de director general del Servicio Nacional de Empleo del MTPE desde el 25 de enero de este año.

“Como Gobierno, nos ratificamos y decimos que la violencia siempre será rechazada, venga de donde venga”, agregó la presidenta.

La resolución ministerial que oficializa la salida de este funcionario del cargo fue firmada hoy mismo, 15 de junio, por el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien se encuentra encargado del despacho de Trabajo y Promoción del Empleo.