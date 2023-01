La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno de transición respetará la separación e independencia de poderes, así como la meritocracia y la transparencia sin que el Ejecutivo se subordine a nadie con “acuerdos bajo la mesa”.

“Reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni presiones de ningún tipo. Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie. Mantendremos como corresponde una relación de respeto y colaboración con todas las instituciones del Estado”, acotó.

En la ceremonia de juramentación de Imelda Tumialán como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció que el lunes 9 de enero se reunirá el Acuerdo Nacional para promover el diálogo entre todos los actores políticos y las autoridades, incluyendo a los nuevos gobernadores regionales que juraron a sus cargos al inicio del 2023.

“El próximo lunes es reunirá el Acuerdo Nacional, foro en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales, los gremios empresariales, los trabajadores, las iglesias y la sociedad y donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social”, informó.

“En este encuentro participarán por primera vez titulares de las instituciones que conforman el Consejo de Estado y los nuevos gobernadores regionales elegidos por nuestra población”, agregó.

Dina Boluarte reiteró su llamado al diálogo a todos los actores políticos ya que la solución de la crisis requiere el compromiso de todos.

Declaraciones a Dina Boluarte

“Convoco desde aquí a los poderes e instituciones del Estado, a las fuerzas políticas y sociales, a los jueces, fiscales, a los gremios profesionales, a consensuar principios básicos y políticas para lanzar una reforma que genere justicia eficiente y confiable”, exhortó.

Previamente, el presidente del Acuerdo Nacional, Max Hernández, señaló que la reunión que había sido planteada inicialmente para el 10 de enero permitirá “el inicio de un gran diálogo nacional y de alcance territorial importante”, por lo que se invitará a otras entidades privadas y representantes de la sociedad.

“Esta reunión del Acuerdo Nacional significará el inicio de un gran diálogo nacional, de alcance territorial importante, donde realmente podamos escucharnos los unos a los otros. Estarán todas las instituciones ahora presentes en el Acuerdo Nacional más algunas otras instituciones que serán invitadas a esa primera reunión y que participarán luego de este gran diálogo nacional”, expresó Hernández en los exteriores de Palacio de Gobierno.