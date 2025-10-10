Dina Boluarte, en una de sus últimas decisiones como parte de su gestión antes de que el Congreso aprobara su vacancia por incapacidad moral permanente, firmó diversas resoluciones de ascensos en las Fuerzas Armadas.
LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte: ¿Dónde está la vacada expresidenta de la República?
En el boletín de normas legales de El Peruano donde también se oficializó su vacancia, el Gobierno publicó varios decretos que involucran cambios y ascensos militares que detallamos a continuación.
Newsletter Mientras Tanto
Todas estas resoluciones tienen las firmas de Dina Boluarte y de Walter Astudillo, quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa hasta el último día del mandato de la ahora expresidenta.
MIRA: Dina Boluarte: Ministerio Público presenta dos pedidos de impedimento de salida del país en su contra
Estos son ascensos de General de Brigada a Coroneles del Ejército del Perú; un ascenso al grado de Contralmirante a Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú; y otro del grado de Mayor General FAP a Coronel FAP.
1. Sandor Jesús Gálvez Chavera
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 044-2025-DE)
2. Edgar Gamero Gutiérrez
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 045-2025-DE)
3. Juan Carlos Rivero Cortijo
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 046-2025-DE)
4. Larry Iván Vargas Neira
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 047-2025-DE)
5. Jorge Luis Paredes Tavara
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 048-2025-DE)
6. Fernando David Díaz Fernández
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 049-2025-DE)
7. Enrique Gustavo Garcés Solano
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 050-2025-DE)
8. Jimmy Frank Peñaloza Guerrero
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 051-2025-DE)
9. José Antonio Vigil Talavera
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 052-2025-DE)
10. Edgar Huarajo Casaverde
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 053-2025-DE)
11. Javier Eduardo Ramírez Ruiz
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 054-2025-DE)
12. Paola Peggy Polanco Ponce
- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 055-2025-DE)
13. Miguel Jorge Céspedes Barrenechea
- Contralmirante a Capitán de Navío, Marina de Guerra del Perú (Resolución Suprema N° 056-2025-DE)
14. César Roberto Bustamante Mejía
- Mayor General FAP a Coronel FAP, Fuerza Aérea del Perú (Resolución Suprema N° 057-2025-DE)
Estos cambios fueron oficializados este viernes 10 de octubre en el Diario Oficial El Peruano.
Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión
- Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte: así fue la votación y el debate de las mociones
- Abogado de Dina Boluarte: No convalidaremos llamado del Congreso para enfrentar moción de vacancia
- Alfredo Azurín fue el único congresista que votó en contra de admitir a trámite las mociones de vacancia contra Dina Boluarte
- Abogado de Dina Boluarte niega que presidenta busque asilarse: “Lo descarto”
Contenido sugerido
Contenido GEC