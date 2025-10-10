Dina Boluarte, en una de sus últimas decisiones como parte de su gestión antes de que el Congreso aprobara su vacancia por incapacidad moral permanente, firmó diversas resoluciones de ascensos en las Fuerzas Armadas.

En el boletín de normas legales de El Peruano donde también se oficializó su vacancia, el Gobierno publicó varios decretos que involucran cambios y ascensos militares que detallamos a continuación.

Todas estas resoluciones tienen las firmas de Dina Boluarte y de Walter Astudillo, quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa hasta el último día del mandato de la ahora expresidenta.

Estos son ascensos de General de Brigada a Coroneles del Ejército del Perú; un ascenso al grado de Contralmirante a Capitán de Navío de la Marina de Guerra del Perú; y otro del grado de Mayor General FAP a Coronel FAP.

1. Sandor Jesús Gálvez Chavera

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 044-2025-DE)

2. Edgar Gamero Gutiérrez

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 045-2025-DE)

3. Juan Carlos Rivero Cortijo

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 046-2025-DE)

4. Larry Iván Vargas Neira

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 047-2025-DE)

5. Jorge Luis Paredes Tavara

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 048-2025-DE)

6. Fernando David Díaz Fernández

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 049-2025-DE)

7. Enrique Gustavo Garcés Solano

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 050-2025-DE)

8. Jimmy Frank Peñaloza Guerrero

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 051-2025-DE)

9. José Antonio Vigil Talavera

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 052-2025-DE)

10. Edgar Huarajo Casaverde

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 053-2025-DE)

11. Javier Eduardo Ramírez Ruiz

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 054-2025-DE)

12. Paola Peggy Polanco Ponce

- General de Brigada a Coronel, Ejército del Perú (Resolución Suprema N° 055-2025-DE)

13. Miguel Jorge Céspedes Barrenechea

- Contralmirante a Capitán de Navío, Marina de Guerra del Perú (Resolución Suprema N° 056-2025-DE)

14. César Roberto Bustamante Mejía

- Mayor General FAP a Coronel FAP, Fuerza Aérea del Perú (Resolución Suprema N° 057-2025-DE)

Uno de los 14 ascensos publicados en el último día del gobierno de Dina Boluarte.

Estos cambios fueron oficializados este viernes 10 de octubre en el Diario Oficial El Peruano.

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.