La mandataria Dina Boluarte indicó que sí se considera una persona de izquierda, pero no es radical ni de pensamiento extremista.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte revela que México otorga asilo político a la familia de Pedro Castillo

“Desde muy pequeña siempre luché por las cosas justas, para que los que no tienen tengan y porque la igualdad y la equidad en las personas se dé. (...) Desde siempre quise que las personas sean iguales, sin discriminación alguna. Si a eso se denomina izquierda, soy de izquierda”, expresó la presidenta de la República en WillaxTV.

“No tengo una ideología radical, no tengo ningún pensamiento extremista, porque creo que los radicales y los de pensamientos extremistas hacen mucho daño al país”, agregó.

Por otra parte, Boluarte indicó que en determinado momento quiso que el expresidente Pedro Castillo se mantenga en el cargo los cinco años de su gestión.

“No soy ninguna traidora, que no soy ninguna usurpadora. En principio, siempre aposté para que culminara su gobierno el expresidente Pedro Castillo y él lo sabe, siempre conversamos en esa dimensión constitucional. (Le dije): ‘a usted, presidente, lo han elegido para los 5 años, termine, pero, por favor, no cometa errores, no siga cometiendo errores’”, añadió.