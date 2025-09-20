Seis ministros acompañarán a Dina Boluarte a Nueva York para Asamblea General de la ONU. (Foto: Andina)
Seis ministros acompañarán a Dina Boluarte a Nueva York para Asamblea General de la ONU. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El Ejecutivo oficializó la autorización para que cinco ministros de Estado viajen en comisión de servicios a Nueva York, Estados Unidos, entre el 21 y 27 de setiembre, con el fin de acompañar a la presidenta de la República, , en las actividades de la Semana de Alto Nivel del Octogésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de la .

LEE: El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, , sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos, así como con altas autoridades del Sistema de las Naciones Unidas, presentes en dicho evento del 21 al 25 de setiembre.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

El canciller permanecerá en Nueva York hasta el 27 de setiembre. Acompañará a la mandataria y participará en foros internacionales, entre ellos el Desayuno de Trabajo de Cancilleres Iberoamericanos y el II Encuentro Ministerial del G20 (25 de setiembre). Además, asistirá a la Reunión Ministerial CELAC–Unión Africana (26 de setiembre) y sostendrá encuentros bilaterales con autoridades de la ONU y cancilleres de distintas regiones.

Por su parte, el ministro de Economía, , intervendrá del 22 al 24 de setiembre en actividades orientadas a la atracción de inversiones y cooperación financiera. Según la resolución, su participación busca posicionar al Perú como un país comprometido con el crecimiento sostenible, garantizar la alineación de su política fiscal con estándares internacionales e identificar nuevas fuentes de financiamiento multilateral.

La ministra de la Mujer, , participará del 21 al 25 de setiembre en actividades vinculadas a la agenda social y de igualdad. En ese periodo, su despacho quedará encargado a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos.

El ministro de Vivienda, , también estará en Nueva York del 21 al 25 de setiembre y dejará su sector bajo la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.

Finalmente, el ministro de Salud, , asistirá del 21 al 26 de setiembre y participará en reuniones internacionales sobre cooperación sanitaria. Su despacho quedará a cargo temporalmente del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

MÁS: APP y Avanza País rechazan proscripción de partidos y llaman a respetar la democracia en vísperas electorales

Financiamiento del viaje

Los gastos por pasajes y viáticos serán cubiertos por los presupuestos de cada ministerio. Por ejemplo, en el caso del canciller Schialer, se detallan USD 2 004 en pasajes y USD 2 640 en viáticos; en tanto que Pérez Reyes y los demás ministros tendrán asignaciones de viáticos que oscilan entre los USD 1 760 y USD 2 200, según la duración de sus estancias.

Asimismo, las resoluciones estipulan que todos los ministros deberán rendir cuentas documentadas en un plazo de 15 días tras culminar la comisión de servicios.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC