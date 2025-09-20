El Ejecutivo oficializó la autorización para que cinco ministros de Estado viajen en comisión de servicios a Nueva York, Estados Unidos, entre el 21 y 27 de setiembre, con el fin de acompañar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en las actividades de la Semana de Alto Nivel del Octogésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León, sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos, así como con altas autoridades del Sistema de las Naciones Unidas, presentes en dicho evento del 21 al 25 de setiembre.

El canciller Elmer Schialer permanecerá en Nueva York hasta el 27 de setiembre. Acompañará a la mandataria y participará en foros internacionales, entre ellos el Desayuno de Trabajo de Cancilleres Iberoamericanos y el II Encuentro Ministerial del G20 (25 de setiembre). Además, asistirá a la Reunión Ministerial CELAC–Unión Africana (26 de setiembre) y sostendrá encuentros bilaterales con autoridades de la ONU y cancilleres de distintas regiones.

Por su parte, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, intervendrá del 22 al 24 de setiembre en actividades orientadas a la atracción de inversiones y cooperación financiera. Según la resolución, su participación busca posicionar al Perú como un país comprometido con el crecimiento sostenible, garantizar la alineación de su política fiscal con estándares internacionales e identificar nuevas fuentes de financiamiento multilateral.

La ministra de la Mujer, Ana Peña, participará del 21 al 25 de setiembre en actividades vinculadas a la agenda social y de igualdad. En ese periodo, su despacho quedará encargado a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos.

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, también estará en Nueva York del 21 al 25 de setiembre y dejará su sector bajo la responsabilidad del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.

Finalmente, el ministro de Salud, César Vásquez, asistirá del 21 al 26 de setiembre y participará en reuniones internacionales sobre cooperación sanitaria. Su despacho quedará a cargo temporalmente del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Financiamiento del viaje

Los gastos por pasajes y viáticos serán cubiertos por los presupuestos de cada ministerio. Por ejemplo, en el caso del canciller Schialer, se detallan USD 2 004 en pasajes y USD 2 640 en viáticos; en tanto que Pérez Reyes y los demás ministros tendrán asignaciones de viáticos que oscilan entre los USD 1 760 y USD 2 200, según la duración de sus estancias.

Asimismo, las resoluciones estipulan que todos los ministros deberán rendir cuentas documentadas en un plazo de 15 días tras culminar la comisión de servicios.