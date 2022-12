La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que la exprimera ministra Betssy Chávez debe responder ante el país por la crisis que se está atravesando y por haber estado acompañando a Pedro Castillo en los últimos días de su gobierno antes del golpe de Estado del 7 de diciembre.

En declaraciones a RPP, la jefa de Estado aseguró que hay “cólera y rabia” de parte de líderes políticos que han encaminado actos violentos, pero dijo que estos sentimientos están “mal dirigidos” al apuntar a ella.

“Creo que la cólera, la rabia e impotencia de estos líderes que han encaminado estos actos violentos tiene que ser dirigido hacia ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que llevaron al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones”, aseveró.

“Aquí quien le debe una respuesta al país es la premier de entonces, Betssy Chávez, creo que ella no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado al país. Creo que es ella y quienes estuvieron alrededor de ella quienes tienen que responder al país”, agregó.

Boluarte recordó que fue Betssy Chávez una de las ministras que participó en la preparación de una cuestión de confianza durante el premierato de Aníbal Torres. Al respecto, la presidenta reiteró que ella fue la única que se opuso a esta decisión tomada en el Consejo de Ministros.

Por esto, descartó que se le pueda considerar como una vicepresidenta que trabajó o coordinó para promover la salida de Pedro Castillo.

“Había congresistas que llamaban y me decían ‘vaya preparándose, el sombrero no da para más’ y mi respuesta siempre fue ‘Compañeros, acompañen al presidente para que termine su gestión. A mí no me vengan con el cuento que me tengo que ir preparando. Desde el Congreso acompañen al presidente’”, precisó.