Exministros cuestionan a Torres por su administración

El exministro del Interior Rubén Vargas consideró que el cambio de Ángulo era “inevitable” al valorar una serie de factores, entre ellos “el desborde de la criminalidad” y que la situación es “inmanejable” en ciertos distritos de Lima y en otras regiones del país. Agregó que la agresión a Boluarte en Ayacucho “terminó de cerrar” el capítulo del saliente comandante general de la PNP.





“Obviamente que han tratado de construir un argumento bajo el actual marco legal. El hecho es que sin duda la presidenta Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía tiene la potestad de tomar esta decisión”, manifestó a Canal N.





Vargas remarcó que el país necesita que el gobierno reflexione sobre la situación de la seguridad en el país, porque no solo es responsabilidad de la Policía que haya fracasado el estado de emergencia.





“No es solamente un asunto policial, es un asunto más complejo que abarca al Ministerio del Interior, la fiscalía y el Poder Judicial”, acotó.





A su turno, el también ex titular del Mininter Mariano González calificó como “un atropello” a la institucionalidad de la Policía Nacional la salida de Ángulo.





“Es condenable la actitud del Poder Ejecutivo respecto al cambio del comandante general, están cometiendo un atropello no solo en perjuicio del alto mando, sino de la institucionalidad de la Policía Nacional”, expresó.





González sostuvo que al alto mando policial no es responsable por la agresión sufrida por Boluarte Zegarra, la cual rechazó y condenó, sino la Casa Militar de Palacio de Gobierno.





“Hay una situación delicada que ameritará una investigación a futuro, esto [la agresión a la presidenta] ha sido un pretexto, ya el gobierno se la tenía jurada a Ángulo, el inepto ministro Víctor Torres hace tiempo venía hostigando a Ángulo y también a todo el comando. No se ha optado por una forma legal”, señaló.





Por su parte, el exministro del Interior Remigio Hernani dijo que es probable que más adelante, cuando se dé una pesquisa a profundidad, la responsabilidad por lo sucedido en Ayacucho recaerá en el jefe de Seguridad del Estado de la Policía y del jefe de la región policial de esa ciudad.





En diálogo con Canal N, Hernani subrayó que “se tiene conocimiento” que Rojas había solicitado 300 cambios en las colocaciones de la Policía Nacional.





“Este ministro no tiene sangre en la cara, debería haber renunciado solito, su gestión es un desastre, su especialidad es la de caballería, y de caballos no se trata [esto], sino de la seguridad ciudadana. Sí a mí me hubiera pasado eso, de vergüenza me hubiera retirado, pero hay gente tan cara dura que se aferra [al cargo] sabiendo que es un desastre su gestión”, concluyó.