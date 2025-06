El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, consideró “interesante” la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte tenga un programa dominical en TV Perú señalando que la ciudadanía necesita “un poco más de diversidad”.

En declaraciones a los periodistas desde los exteriores del Congreso, señaló que si bien los domingos existe una parrilla informativa, un posible programa presidencial podría “aportar” a la diversidad noticiosa.

“Me acabo de enterar de eso, me parecería interesante realmente esa iniciativa y que haya un poco más de diversidad. Nosotros tenemos en nuestras sintonías una serie de muy importantes y valiosas informaciones a partir de los programas dominicales”, expresó.

“También hay que ver que necesitamos un poco más de diversidad y esto lo puedo aportar. Hay que verlo positivamente”, agregó.

No obstante, Schialer pidió no comparar el posible espacio que tendría Boluarte Zegarra con el fenecido “Aló Presidente” del fallecido Hugo Chávez en Venezuela.

“No es verdad y no hay que equiparar la situación de Venezuela, que es muy penosa, lamentable y antidemocrática, con lo que sucede en el país, que es la libre prensa, la libre expresión, la democracia pura, porque sino no podría haber tanta crítica, como que la hay –a mi modo de ver- muchas veces injustificada y tendenciosa, y eso no podría ser en un régimen como el de Venezuela”, subrayó.

Como se recuerda, según reveló “Panorama”, la presidenta Dina Boluarte estaría alistando un programa dominical que se emitiría a las 8 de la noche en TV Perú y cuyo nombre tentativo sería “Cada domingo a las ocho”

Según el dominical, se trata de un programa aún en construcción que ya cuenta con presentación, con la música de fondo del conocido vals de Augusto Polo Campos.