Dina Boluarte: ¿Cuáles serán los ejes de su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias?

La propia Boluarte, durante la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), remarcó que dará cuenta “de todo lo avanzado y los retos que tenemos hacia nuestro último año de gestión”.

En este último punto figuran las acciones para frenar al crimen organizado y a la delincuencia común, tras el ascenso de los asesinatos en el año.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, la mandataria se centraría en cuatro ejes: la seguridad ciudadana, la lucha contra la minería ilegal, el anuncio de proyectos de inversión y un recuento sobre “los logros” de su gobierno.

(Foto: Presidencia Perú)

Al 21 de julio, según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el Perú se han registrado 1,236 homicidios, luego de 202 días del 2025. Esto representa un incremento de 18,6% sobre el mismo período en el 2024.

Las mismas fuentes indicaron que la jefa de Estado- que llega a dar su último discurso por Fiestas Patrias con 3% de aprobación, de acuerdo con una encuesta de Datum para El Comercio- también dará una lista sobre las obras que deja en marcha para el gobierno que será elegido el próximo año, entre ellas el puente Santa Rosa, que será la salida del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, y un paquete para la construcción de los llamados colegios bicentenarios.

Otras fuentes refirieron que está abierta la posibilidad de que Boluarte Zegarra solicite una delegación de facultades al Congreso para que el Ejecutivo legisle y promulgue la nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Esto en el contexto de que el Parlamento, en la anterior legislatura, no logró aprobar una norma técnica que le ponga fin al Reinfo, mecanismo utilizado por la minería ilegal para operar.

Sin secretismo

Al respecto, el abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, rechazó que exista una corriente al interior del gobierno que busque concretar la Ley MAPE, a través de un decreto legislativo, y no por una ley debatida ampliamente en el Congreso.

“La ley debe construirse en un proceso de participación [de todos los sectores] y no solo por el Ministerio de Energía y Minas y sus intereses”, expresó.

(Foto: Julio Reaño | Archivo GEC)

En diálogo con El Comercio, Ipenza sostuvo que la presidenta Boluarte debe dar un mensaje “claro y directo en contra de la minería ilegal” y dar medidas concretas ante la corrupción entorno al proceso de formalización minera.

“El MINEM debe ser un promotor de la defensa de los intereses nacionales y no de la informalidad. El gobierno debe asumir el compromiso de una lucha real y efectiva de la minería ilegal, sobre todo en la Amazonía, donde se están destruyendo bosques, contaminando ríos y afectando a población indígenas”, manifestó.

Ipenza señaló que el gobierno no debe retroceder en su decisión de depurar el Reinfo y dejar fuera de este a más de 50 mil registros que estaban suspendidos por más de un año. “A estos mineros no se les debe reincorporar, ellos pueden pedir medidas legales, pero no se debe encausar un retroceso [desde el Ejecutivo]”, acotó.

La presidenta, además, evitaría realizar anuncios sobre grandes cambios, luego de que sus iniciativas para fusionar ministerios, cambiarle el nombre al sector Interior y crear el ministerio de infraestructura, que fueron las novedades de su mensaje a la Nación del año pasado, no se hayan concretado al no tener respaldo en el Parlamento.

La neutralidad y transparencia

El analista político Enrique Castillo consideró que es “fundamental” que la mandataria, en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patricias, ofrezca garantías de que su gobierno se mantendrá neutral y trabajará por la transparencia de las elecciones generales del próximo año.

“Ese debe ser su primer eje, comprometerse que las elecciones sean libres e independientes”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo sostuvo que Boluarte también debe brindar medidas a corto plazo para frenar la inseguridad. “Muchas de las promesas que ha hecho el gobierno no se han cumplido, y las soluciones siguen siendo las mismas. Dentro de este punto se debe incluir acciones en contra de la ilegalidad e informalidad, siendo la minería ilegal la principal”, dijo.

El también periodista refirió que el gobierno tiene que comprometerse a la formulación de una verdadera Ley MAPE y se mostró en contra de un eventual pedido de facultades para este punto.

“No, [no deben solicitar facultades para la Ley MAPE], este es un gobierno que tiene poca legitimidad, que ya está de salida, no tiene la fuerza para emitir esta norma, esto debe ser un esfuerzo conjunto entre el Congreso y el Ejecutivo y el proceso debe ser transparente”, remarcó.

Castillo, además, advirtió que Boluarte debe dar signos de “respeto al equilibrio fiscal”, porque muchas decisiones de su gobierno, entre ellas los salvatajes a Petroperú y los créditos suplementarios a los gobiernos regionales y locales, “han vulnerado” este aspecto.

Para Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, el principal eje del mensaje a la Nación de la presidenta tiene que ser la seguridad ciudadana y medidas concretas para frenar a la minería ilegal.

“Todos los delitos que se cometen a través de esta actividad [la minería ilegal] están socavando el crecimiento del país. Es básico que dé señales sobre cómo piensa combatir este mal. Probablemente, vamos a escuchar muchas cosas que ha hecho el gobierno, entre comillas. Pero la ciudadanía quiere acciones”, expresó.

En diálogo con este Diario, señaló que Boluarte Zegarra “no tiene un legado que dejar al país” en lo que refiere a una obra emblemática o una inversión, al recordar que el puerto de Chancay, al norte de Lima, es privado y de capitales chinos.

La periodista también dijo que el Ejecutivo “no tiene legitimidad” para realizar una reforma del sistema de justicia.

Debilitada y genera poco entusiasmo

Huertas remarcó que la presidenta “llega totalmente desgastada” a brindar su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias ante el Congreso, al hacer referencia al 96% de rechazo que registra.

“Ella llega totalmente desgastada y con la espada de Damocles en la cabeza, ella va a tener que hacer muchas cosas a favor del Congreso para evitar ir a la cárcel en el próximo gobierno, porque no tiene lealtades en el Parlamento. Ella es un accesorio que aún es funcional. Este va a ser un discurso para agradar al Congreso y no para la población”, finalizó.

Un punto de vista similar tuvo Castillo, quien señaló que Boluarte se encuentra “más debilitada” que en sus anteriores presentaciones ante el hemiciclo.

“Además, ella genera poco entusiasmo, su anterior discurso duró muchísimo, cinco horas, hizo muchas promesas que no se cumplieron, como la fusión y creación de ministerios. También generó expectativa sobre la lucha contra la delincuencia, pero esta ha crecido. No solo llegan desgastada por sus propios errores e investigaciones, sino con la decepción de un discurso de cinco horas que no sirvió para nada”, subrayó.

Castillo adelantó que “la relación de sumisión del Ejecutivo con el Congreso va a ser aún mayor”, después de este 28 de julio.

“Y es probable que haya conversaciones de tipo electoral, el gobierno puede a través de ciertos ministerios beneficiar a ciertas agrupaciones, como con el MTC, cuyo ministro tiene una vinculación política [a APP]. Además, el Congreso puede exigir al gobierno la promulgación de normas que los beneficie en el contexto electoral”, acotó.