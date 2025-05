La presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la Nación este martes 6 de mayo para hablar sobre la recuperación económica del país tras revelarse una posible alza de su sueldo, que podría duplicarse en los próximos meses.

Al presentar un informe en Palacio de Gobierno, la mandataria afirmó que “con determinación y con voluntad política y trabajo articulado”, el 2024 fue el “año de la recuperación económica”.

“Prometimos salir de la recesión y juntos lo hemos logrado, no fue obra del azar como algunos distraídos dicen por allí ni un simple efecto rebote. Eso no sucede en los países, quizás sucede cuando hacen dieta y tienen el efecto rebote, pero en temas serios así no funcionan los países”, expresó.

“A esas voces mezquinas les decimos: lean un poquito más y entérense con números. No quieren reconocer el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del pueblo peruano. Esta recuperación es mérito del trabajo de todos, del Gobierno, de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores, del Congreso, de los gobernadores, de los alcaldes provinciales y distritales, y sobre todo de cada peruana que nunca dejó de apostar por su país”, agregó.

En ese sentido, Boluarte afirmó que las cifras respaldan sus palabras y que en un contexto global en donde las principales economías enfrentaron desafíos de crecimiento, el Perú creció 3.3% el año pasado, superando a América Latina, que cerró con un crecimiento de 2.1%.

“En cada carretera asfaltada, en cada colegio rehabilitado, en cada hospital puesto en funcionamiento, en cada red de agua potable que llega a hogares está el esfuerzo de un Gobierno que cumple, de un país que avanza sin mezquindad política ni cálculo político”, subrayó.

“Cada sol invertido ha tenido un propósito claro: acercar más progreso, más dignidad y más oportunidades a cada peruano, a cada peruana”, sentenció.

Como se recuerda, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determina que el sueldo de la presidenta debería ascender a S/ 35.568 mensuales. Actualmente es de S/ 16.000.

El informe fue elaborado por pedido de la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El Comercio accedió a documento este tras ser revelado por el programa “24 Horas”.

Según la información señalada en el mismo informe, la secretaría general de la PCM solicitó al MEF que determine el monto de la compensación económica que le corresponde a la presidenta.

