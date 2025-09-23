Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este martes que se pretende imponer una “mentira flagrante” al acusar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) de violadores de los derechos humanos y convertir a los terroristas como “víctimas”.
“El relato que se ha querido imponer es una mentira flagrante. Las fuerzas armadas y policiales -que defendieron la vida y la libertad de los peruanos- son acusados de violar los derechos humanos, convirtiendo así [a] los héroes defensores de la vida, la democracia y la libertad en victimarios y los terroristas en víctimas”, enfatizó.
Durante su discurso, en el segundo día de actividades que cumple en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, señaló que, incluso, los terroristas han sido “indemnizados”.
“Así los héroes que defendieron la democracia son perseguidos en juicios que se prolongan por décadas, mientras que los terroristas son indemnizados”, puntualizó.
“En el Perú hemos sufrido más de 20 años de un terrorismo mesiánico, dogmático, violento y genocida que le costó la vida a más de 70 mil peruanos. El terrorista odia las elecciones y el derecho ciudadano a elegir y a ser elegido. Cuando participa lo hace para destruir la democracia desde adentro”, expresó.
En ese sentido, Boluarte remarcó que “los héroes que defendieron la democracia son perseguidos en juicios que se prolongan por décadas, mientras que los terroristas son indemnizados y considerados víctimas”. “El mundo al revés”, acotó.
La mandataria también mencionó que toda ideología de odio, ya sea de clases, racial, nacionalista, religioso, étnico, a las mujeres, entre otros, son los causantes de los “peores crímenes” en la historia humana.
“Las ideologías de odio construyen relatos como verdades absolutas que instrumentalizan a las personas y a los pueblos. La Constitución Política de mi patria afirma que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado”, remarcó.
Finalmente, Dina Boluarte hizo énfasis en que si bien la ONU fue un “hito fundamental” en el siglo XX, pero en el actual debe estar “más atento” para impedir “nuevos genocidios y nuevas violencias”.
“La ONU ha sido un hito fundamental en el siglo XX, pero en el siglo XXI debemos estar más atentos. Es nuestro deber impedir que el mundo se precipite hacia nuevos genocidios y nuevas violencias. No es aceptable en un mundo civilizado que un país invada a otro utilizando un relato falso para justificar una guerra que ataca principalmente a la población”, manifestó.
“No es aceptable la matanza de civiles, la captura de centenares de jóvenes, mujeres y hasta niños para utilizarlos como rehenes”, sentenció Boluarte Zegarra.
