Al menos cuatro ministerios del gobierno de la presidenta Dina Boluarte destinaron miles de soles a almuerzos y coffee breaks, según reveló el dominical “Panorama”. Los gastos incluyen servicios con precios elevados y, en algunos casos, sin una justificación clara más allá de la instrucción de los propios ministros

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, se registró un gasto de S/ 11.530 entre un almuerzo valorizado en S/ 5.580 y un coffee break de S/ 5.950. El servicio incluyó mini helados de vainilla con galleta de chocolate, hamburguesas de res, bebidas sabor durazno y manzanas acarameladas, entre otros, de acuerdo con el dominical.

Cancillería también pagó S/ 22.500 por un coffee break para conmemorar el 35° aniversario del Perú como parte consultiva del Tratado Antártico. En otros casos, las órdenes provinieron directamente del canciller, como un almuerzo para 10 personas cuyo costo total fue de S/ 2.790, es decir, S/ 279 por comensal.

En el Ministerio de Educación, que encabeza Morgan Quero, se desembolsaron S/ 14.500 en refrigerios y S/ 32.000 en un coffee break durante la jornada “Gestión Educativa para el inicio del año escolar 2025”, monto que incluyó el alquiler del local y el equipo de sonido.

En el Ministerio de Salud, dirigido por César Vásquez, se gastaron S/ 18.120 en almuerzos y coffee breaks, a pesar de que días antes el propio titular había anunciado que no se incurriría en nuevos gastos de este tipo.

En el Ministerio del Interior, de Carlos Malaver, también se registra este tipo de gastos y requerimientos directos, como alitas bouchet, triples de huevo palta y jamón, pie de manzana, infusiones de té, manzanilla, anís, etc.

El dominical buscó los descargos de los cuatros ministerios, pero solo respondió la cartera de Educación indicando que las contrataciones se realizaron conforme a las normas de austeridad y transparencia.

El portafolio de Morgan Quero también afirmó que estos servicios se brindaron en el marco de jornadas de trabajo y capacitación a directivos y especialistas del sector a nivel nacional.