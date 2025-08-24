Mientras decenas de pacientes del Hospital de la Policía esperan más de un año por una cita médica, un grupo de especialistas de ese centro fue destacado a Palacio de Gobierno, según reveló el programa “Punto Final” este domingo.

De acuerdo con el dominical, la presidenta y sus funcionarios cuentan con médicos especialistas a su disposición dentro de la sede gubernamental, a escasos metros de sus despachos, mientras que algunos pacientes recién han logrado agendar atención para enero de 2026.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Palacio contaría con médicos internos, cardiólogos, endocrinólogos, neurólogos, terapistas físicos y enfermeros. Además, un informe interno al que accedió “Punto Final” revela una situación crítica en el área de Endocrinología del hospital de la PNP.

“El servicio de Endocrinología tiene alta demanda de pacientes registrando en promedio 3,442 atenciones mensuales en promedio y contando con pacientes citados con meses de anticipación, reportando citas de 5 a 7 meses hasta marzo del 2026. Atendemos pacientes adicionales entre 22, 24 y a veces 27 pacientes diarios”, señala.

LEE MÁS: Dina Boluarte encabeza relevo de la Guardia de Honor junto a Santiváñez tras su polémico retorno al Gabinete

El informe también se refiere a graves consecuencias de las citas médicas con largos tiempos de espera: “Esto generó reprogramación de pacientes y reclamos continuos por parte de los pacientes que tienen largos periodos de tiempo de espera y generó hasta una denuncia fiscal por periodos prolongados de citas”, se lee en el documento.

En el informe, se solicita el retorno de un médico endocrinólogo asignado a Palacio de Gobierno, debido a que la demanda de atención ha sobrepasado su capacidad.

LEE MÁS: Rafael López Aliaga respalda el retorno de Santiváñez al Gabinete como ministro de Justicia

“Adicionalmente es necesario informar que el mayor suboficial PNP Franco Benites William (endocrinólogo) se encuentra laborando hasta la actualidad en Palacio de Gobierno hace varios años se sugiere muy respetuosamente integrarlo a esta unidad debido a la necesidad de personal y con la finalidad de potenciar el recurso humano”, detalla.

Según fuentes del hospital, un documento interno también habla de la crisis en el área de neurología. De los pocos médicos especialistas disponibles en esta área, tres están saliendo del rol programación, ya que dos de ellos pasaran a realizan una segunda especialidad y un médico se encuentra en descanso medico por una patología quirúrgica.

LEE MÁS: Poder Ejecutivo oficializa el retorno de Santiváñez y otros cambios en el Gabinete

Por lo tanto, solo se cuenta con 4 médicos asistentes, quienes serán asignados en consultorios externos. Además, un solo médico se encargará de la visita hospitalaria, la atención en emergencia, las interconsultas de urgencia, la hospitalización y los procedimientos médicos propios de la especialidad.

A esto se suma que, en el mes de octubre contarán con una baja adicional ya que un médico tiene programadas sus vacaciones. Ante esta crisis, el área de neurología cerrará los consultorios del turno tarde.

LEE MÁS: Congresistas critican regreso de Juan José Santiváñez al gabinete como ministro de Justicia

Asimismo, los pacientes mayores de 65 años serán derivados a hospitales geriátricos y cerrarán las atenciones de teleconsulta. Todo esto mientras el jefe de área solicita el apoyo del comandante PNP Raúl Chávez Zevallos, médico neurólogo, quien actualmente trabaja en Palacio de Gobierno.

Palacio de Gobierno se pronuncia

El Despacho Presidencial publicó un comunicado horas antes de emitirse el reportaje señalando que el servicio médico en Palacio de Gobierno se brinda desde 1966.

LEE MÁS: Dina Boluarte nombra a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

“Las atenciones son para el personal civil que labora en Palacio de Gobierno, así como para la policía, militares y cualquier visitante que, dentro de sus instalaciones, lo necesite”, expresó.

“El número de personal médico destacado obedece a las necesidades operativas, manteniéndose en la cantidad mínima de 6 desde el año 2002”, agregó.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/r4ADj1ly8H — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 24, 2025

Acotó que el equipo de salud garantiza una cobertura médica que, mensualmente, registra un promedio de 800 atenciones al personal civil; además de policías y militares asignados a Palacio de Gobierno.

“Es errado pretender afirmar que el destaque del personal médico, en coordinación con el sector Interior, genere un desmedro en la atención médica de los efectivos de la Policía Nacional del Perú y sus familiares”, enfatizó.

Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos humanos y la salud de los servidores civiles, policiales y militares de Palacio de Gobierno, en cumplimiento estricto con las normas vigentes.