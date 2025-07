El Despacho Presidencial flexibilizó la directiva sobre los regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares que puede recibir la mandataria Dina Boluarte, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, el cambio a la norma abre la puerta para que Boluarte reciba obsequios bajo criterios mucho más permisivos que los de sus antecesores.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Se trata de la Directiva 004-2025 de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, una directiva que en su artículo 8 sostiene que los servidores tienen prohibido solicitar, recibir o aceptar regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares, ya sea de manera directa o indirecta.

Sin embargo, el artículo 11 identifica excepciones: una serie de obsequios y regalos de los que no estipulan el límite de valor y que sí pueden ser recibidos.

En junio de 2021, la directiva vigente era clara. Los únicos regalos que podía recibir la máxima autoridad eran objetos modestos y funcionales, como lapiceros, resaltadores, porta lapiceros, ‘mouse pads’ y otros artículos que podrían ser considerados como productos corporativos.

¿Cuáles son los cambios?

El cambio introducido por el gobierno de Dina Boluarte habría ampliado ese margen con notoria generosidad, abriendo paso a una interpretación más flexible y conveniente de lo que puede considerarse un obsequio permitido.

El artículo 11 de esta nueva directiva estipula también que los funcionarios de Palacio sí pueden recibir regalos donaciones cortesía y beneficios propias de las costumbres de comunidades rurales, o lo regalos entregados por gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos o instituciones nacionales o internacionales como consecuencia de su participación en ceremonias o actos oficiales.

El artículo 11, el que detalla lo que sí puede recibir Dina Boluarte, incluye también el punto C, referido a “aquellos regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares que provengan del entorno familiar, amical o laboral de los servidores del Despacho Presidencial, con ocasión de onomástico, aniversarios, logros personales, académicos o profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros”.

Los funcionarios palaciegos también pueden ser merecedores del “pago de estadías y viajes” cuando, en representación, “asistan a conferencias, capacitaciones o actividades académicas o de trabajo que organicen entidades nacionales o internacionales”.

Esta directiva fue elaborada por el responsable de la Oficina de Integridad Institucional del Despacho Presidencial, Walter Enrique Zegarra Figueroa, quien minimizó las excepciones y acotó que Palacio de Gobierno cuenta con un órgano de control encargado de investigar cualquier posible irregularidad.

Aprobada en 24 horas

La directiva elaborada por Zegarra Figueroa fue firmada por él mismo el 30 de junio a las 6:08 p.m. Al día siguiente 1 de julio, el texto pasó por revisión en tres oficinas determinantes.

A las 9:30 a.m., Yazmín Meléndez Fiestas de Galdo jefa de Recursos Humanos, concluyó su revisión. 17 minutos después, a las 9:47 a.m., lo hizo David Jiménez Romero desde la Oficina de Planeamiento.

A las 10:43 a.m., Fiorella Gotelli Meléndez, de la Oficina de Asesoría Jurídica, dio su visto bueno. Horas después, exactamente a las 2:52 p.m., Ysmael Mayuri Quispe, desde la subsecretaría general del Despacho Presidencial, le dio la aprobación final.

Es decir, la nueva normativa sobre regalos quedó consolidada en menos de 24 horas. Al respecto, Mayuri Quispe evitó dar detalles de la modificación.

LEE MÁS: Subcomisión aprueba informes que declaran improcedentes denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y Martín Vizcarra

“En todo caso tiene que pedir información por transparencia, nosotros se la podemos dar, pero por teléfono no puedo (dar) ninguna declaración”, indicó.

El abogado penalista Walter Palomino señaló que si no se gestiona o genera un contexto en donde esté muy adecuadamente reglada la interacción entre el particular y los funcionarios públicos, puede generarse un contexto delictivo o el riesgo para que ello se pueda propiciar.

“Así por ejemplo, si es que no está claro en qué contexto se puede permitir o no la entrega de un obsequio o si no tiene límites o incluso si permite que dentro de la propia entidad pública otro funcionario pueda brindar un obsequio a un agente estatal, esto genera el escenario para poder viabilizar un riesgo de corrupción, o de abuso de poder”, advirtió.

“Objetivamente excepciones podrían publicar riesgo que se generen delitos como tráfico de influencias, colusión desleal, cohecho entre otros”, añadió.

LEE MÁS: Gobierno asciende al grado de general PNP a Benedicto Jiménez

Como se recuerda, los regalos que, según Dina Boluarte, fueron préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, terminaron por colocarle en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisiones de bienes, caso conocido como ‘Rolex’.

Se pronuncia

En un comunicado, el Despacho Presidencial aseguró que en ningún apartado de la directiva se establecen montos ni otros conceptos de índole económico.

LEE MÁS: JNJ abre investigación preliminar contra Delia Espinoza por desacato en caso Benavides

“El objetivo de esta directiva es únicamente establecer los lineamientos para el ofrecimiento, la recepción y/o devolución de regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares, en concordancia con lo dispuesto en el Código de Ética de la Función Pública y su reglamento”, aseveró.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/xui0i9QIk1 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 21, 2025

Finalmente, enfatiza que la directiva fue emitida en cumplimiento de lo establecido en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, así como sobre la base de la Ley de Modernización del Estado y el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.