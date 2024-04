La presidenta Dina Boluarte presentó un escrito ante el Poder Judicial donde desautorizó el habeas corpus presentado por el abogado Marco Riveros para anular los allanamientos llevados a cabo en su vivienda y en Palacio de Gobierno por el caso de los relojes Rolex.

En el documento presentado ante el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, indicó que Riveros Ramos no es parte de su defensa y no lo ha autorizado a presentar dicho recurso.

“En mi calidad de supuesta ‘beneficiaria’ del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo”, indicó Boluarte.

Escrito presentado por la defensa de la presidenta Dina Boluarte.

Como se recuerda, el documento presentado por el abogado Marco Riveros alega una presunta vulneración del derecho de la mandataria a contar con un fiscal competente bajo un debido proceso garantizado en inciso 3, del artículo 139 de la Constitución.

Argumentó que quien ejecutó el allanamiento al domicilio de Dina Boluarte no fue el fiscal de la Nación, por lo tanto, “se ha transgredido flagrantemente” el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal.

Asimismo, insistió en que “el único que puede investigar a un Presidente de la República es el fiscal de la Nación” y no Juan Carlos Villena, quien ocupa el cargo de manera interina tras la suspensión de Patricia Benavides.

En ese sentido, afirma que Villena “no ha jurado ante la Presidenta de la República, por lo tanto, no puede ejercer el cargo de fiscal con las atribuciones para investigar” a Boluarte Zegarra por el caso de los Rolex.

Como se recuerda, la noche del Viernes Santo, la fiscalía y la policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

La intervención acabó cerca de las 3:20 a.m. Minutos después, el mismo equipo fiscal y policial llegó a Palacio de Gobierno para allanar el Despacho Presidencial. Allí el operativo terminó a las 9:20 a.m. aproximadamente.