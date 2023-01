La presidenta de la República, Dina Boluarte, saludó la labor que tuvo la ahora expresidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en defensa de las leyes y del orden democrático, en la ceremonia de juramentación del nuevo titular de la Corte Suprema.

“Considero oportuno destacar el rol cumplido por la saliente presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, en la defensa de la legalidad y del orden democrático en nuestro país. Expreso el mismo reconocimiento a la fiscal de la Nación, Dra. Patricia Benavides”, dijo en una frase que fue recibida con palmas en el evento.

Cabe recordar que el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene unas ocho investigaciones que involucran a Pedro Castillo en diversos delitos por actos cometidos durante su gobierno, incluyendo el de rebelión y conspiración por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022.

Dina Boluarte en actividad oficial

La presidenta aseveró que como titular del Ejecutivo respetará la separación e independencia de poderes como pilar fundamental del sistema democrático y manifestó que hay una necesidad de reconocer la deuda que existe ante los peruanos que exigen justicia “más oportuna y más eficaz”.

“Necesitamos una justicia que investigue y sancione de manera drástica y con todo el peso de la ley los actos de corrupción que mucho daño le han hecho a nuestra patria”, aseveró.

Boluarte señaló que esta justicia impartida debe ser imparcial y oportuna, en defensa de los más vulnerables, labor que debe ser defendida no solo cuando le conviene a uno y cuestionada cuando lo perjudica.

“Las y los demócratas defendemos con convicción y de manera consecuente la legalidad y el orden constitucional. No se defiende el Estado de derecho o la justicia solo cunado está de mi lado y la cuestiono cuando no me favorece. La justicia debe estar por encima de todos los intereses individuales y partidarios”, advirtió.

Por esto, la jefa de Estado aseguró que hay un compromiso en su “gobierno de transición” por apoyar al Poder Judicial en sus necesidades económicas y en sus iniciativas, así como para plantear reformas de Estado para ponerlo al servicio de las personas.

Dina Boluarte expresó este discurso durante la ceremonia de inicio del año judicial y en la juramentación del juez supremo Javier Arévalo como nuevo presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, en reemplazo de Elvia Barrios, quien concluyó su gestión.