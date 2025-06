El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, consideró que las recomendaciones del informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que plantea evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Cirugías, “no tienen valor en la esfera judicial” y tampoco “son vinculantes”.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, señaló que muchas de las recomendaciones están relacionadas con aspectos en los cuales ya, incluso en la actualidad, “carece de objeto pronunciarse”.

“El hecho de, por ejemplo, poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúe tiene en la práctica un valor nulo porque la fiscalía ya ha presentado una denuncia”, expresó.

“En segundo lugar, hay que entender que esta comisión no tiene facultades de comisión investigadora y por lo tanto, sus recomendaciones también no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes”, agregó.

Asimismo, Arana consideró que el presidente de la comisión, Juan Burgos (Podemos Perú), ha tenido “una posición en contra” de Boluarte Zegarra, razón por la cual el informe final tiene “algún tipo de opinión anticipada” contra la mandataria.

“Podríamos referirnos a muchos de estos temas y es evidente que en el marco de una comisión política las decisiones siempre serán políticas”, subrayó.

“Asumimos, sin embargo, que es parte del juego democrático que un congresista o un grupo de congresistas tengan que expresarse en contra del Gobierno y consideramos que, desde esa perspectiva, aceptamos en este juego político las posiciones incluso de aquellos que no coinciden con nosotros”, sentenció.

Como se recuerda, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este miércoles 18 de junio el informe final que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Cirugías.