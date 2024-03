La presidenta Dina Boluarte aseguró que, con el cambio del presidente del Consejo de Ministros y el ingreso de Gustavo Adrianzén en reemplazo de Alberto Otárola, el gabinete no está en crisis y que seguirán trabajando con el mismo equipo.

En declaraciones a la prensa desde La Libertad, respondió ante cuestionamientos de parte de congresistas que han solicitado más cambios de ministros, especialmente con interpelaciones que ya están en trámites en el Parlamento.

“Esta mañana ha jurado todo el gabinete. El gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Sabemos que es complejo administrar nuestra querida patria. Estamos afianzando nuestro trabajo y no nos vamos a detener un instante”, indicó.

Dina Boluarte en Trujillo

Dina Boluarte lamentó la salida de Otárola Peñaranda y precisó que ella fue quien le pidió su renuncia este martes 5 de marzo, luego que regresara de un viaje oficial a Canadá.

“Lamento las noticias y lamento la renuncia del señor Otárola, pero hay que tomar las decisiones. Apenas me enteré el domingo en la noche, teníamos que llamarlo inmediatamente a que regrese el expremier de Canadá. Ha llegado ayer en la tarde, y hoy temprano juró el nuevo”, comentó.

La mandataria pidió a los ministros que siguen en el cargo, que son los 18 integrantes del Gabinete que permanecieron en sus respectivas carteras, que ejecuten sus presupuestos.

“Tenemos nuevo premier, el gabinete es el que siempre estaba acompañándonos hace varios meses. Con el nuevo premier y la juramentación del gabinete esta mañana, tenemos que seguir afianzando el trabajo que veníamos haciendo de atrás”, concluyó.