Por ejemplo, el presidente del CADE Ejecutivos 2023, Juan Fernando Correa, consideró que Boluarte Zegarra “debe ponerse al frente” de las políticas económicas anunciadas por Otárola. Cuestionó que la mandataria haya guardado silencio en las últimas semanas, sobre todo luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas haya hecho oficial que el país se encuentra en recesión.

“Ella no es una persona con experiencia empresarial o de gobierno, pero tiene un equipo, tiene personas alrededor, tiene a un Estado que debe ser capaz de darle el soporte para que muestre el interés por los peruanos y por sacar al Perú adelante”, manifestó a El Comercio.

(Foto: IPAE)

Correa dijo que le preocupa que la jefa de Estado esté “en un silencio permanente”. “La señora Boluarte tiene que ejercer el rol de presidenta de la República y eso requiere comunicar, trazar el camino. Ella no puede quedarse sentada, tiene que mostrar signos de que efectivamente está haciendo su trabajo. Debemos mirar hacia adelante y esperamos que actúe de manera proactiva”, acotó.

El titular de IPAE, Gonzalo Galdos, refirió que el primer año del gobierno de Boluarte, que se cumple en tres semanas, ha dejado aspectos positivos como complejos y “difíciles de asimilar hasta hoy”. “En el manejo de las manifestaciones podría haberse evitado el saldo trágico”, complementó.

En comunicación con este Diario, Galdos destacó que el gobierno, en especial Otárola, le haya devuelvo al país “la estabilidad política” que el país requería para seguir funcionado.

“Es un saldo con sinsabores, en comparación al gobierno de Pedro Castillo se ha logrado un avance significativo, pero en términos de hacer llegar servicios mínimos a los más necesitados, no es suficiente. Los empresarios estamos dispuestos a asumir el liderazgo así sea temporal”, expresó.

“Tenemos un equilibrio precario”

El empresario Carlos Neuhaus consideró que el Perú es un bote que está a la deriva y que el gobierno es el conductor de esa nave y “que no sabe para dónde va”. “Entonces, sí creo se tiene que agarrar las riendas del país. Tenemos que pensar que no podemos seguir en esta situación, tenemos que empujar hacia adelante, y el que no quiere que se salga del camino y deje trabajar”, subrayó.

El también presidente del Partido Popular Cristiano (PPC) dejó entrever que es necesario un cambio profundo en el Gabinete Ministerial.

“A mí me gusta que los ministros tengan el tiempo suficiente para planificar y ejecutar, no me gusta que se cambie a los ministros a cada rato, pero tampoco me gusta que no tengamos un rumbo claro. El Perú, reitero es un pequeño barco a la deriva”, dijo al ser consultado sobre si el tiempo de Otárola en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se había agotado.

(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Neuhaus sostuvo que a casi un año de la administración de Boluarte Zegarra, entre el Ejecutivo y el Congreso se ha alcanzado “un equilibrio precario”.

“Es un equilibrio precario hacia la mediocridad, ojalá que el gobierno y el Legislativo se den cuenta de que no podemos seguir así”, concluyó.

A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, John González, dijo que hasta el momento las regiones solo han visto “la falta de capacidad” del Gobierno central para “promover acciones” para la reactivación económica. “Hemos visto muchas ofertas para contrarrestar la recesión, pero no solo se trata de otorgar dinero”, mencionó.

González exhortó al Ejecutivo a salir de Lima e ir a las regiones a proponer soluciones concretas.

Añadió que en 20 años el gas de Camisea se acabará y “en la actualidad no hay proyectos de exploración ni facilidades para la explotación” de este recurso.

El empresario refirió que existe “incapacidad” del Ejecutivo para resolver los problemas sociales y subrayó que existe un alejamiento frente a las regiones.

“Subestimaron la pérdida de confianza”

El presidente de Empresarios por la Integridad, Óscar Caipo, afirmó que el gobierno de Dina Boluarte “subestimó el nivel de pérdida de confianza” del empresariado que tuvo como origen las políticas económicas del mandato de Pedro Castillo (2021-2022).

“Este Ejecutivo subestimó la pérdida de confianza, creyeron que era suficiente habernos salvado de un quiebre constitucional, creyeron que era suficiente ser pro empresa. Los programas Con Punche I y II no fueron suficientes y por eso ahora se requiere del plan ‘Unidos’”, manifestó el ex titular de la Confiep a El Comercio.

Caipo evitó referirse a si Boluarte tiene o no el liderazgo para ponerse al frente de las medidas contra la recesión, pero sí destacó que haya podido formar un Gabinete técnico y que entienda la necesidad de trabajar con el sector privado.

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Miguel Vargas Ascenzo, refirió que es importante que la presidenta de la República tenga un rol más protagónico en la implementación del plan “Unidos”. No obstante, subrayó que el Ejecutivo tiene un equipo “de buenos ministros”.

Vargas dijo que al no saber el impacto que puede tener El Fenómeno de El Niño es posible que la reactivación de la economía “demore un poquito más” respecto al primer trimestre anunciado por Otárola.

El empresario Raúl Diez Canseco indicó que Boluarte no solo se debe “oxigenar” el modelo económico, sino también “a algunos interlocutores” que viabilicen la ejecución del plan “Unidos”.

“Yo le diría a la presidenta que mire seriamente el contexto, no es que los ministros lo estén haciendo mal, pero sí creo que debe haber nuevas ideas, una nueva fuerza. Ella tiene una gran oportunidad”, expresó.

Diez Canseco, ex vicepresidente de la República, consideró que el problema del Perú “es de gestión” y que ahí debe apuntar el Gobierno central, en el sentido, de que debe poner a profesionales de alta calidad a disposición de las regiones para ejecutar los recursos que tenga, especialmente los que provienen del canon.

“Sí, se le ve ausente y eso no es buena señal”

El segundo vicepresidente de la Confiep, Álvaro Correa, dijo que a Boluarte “se le ve ausente” y “que eso nunca es una buena señal”. “El primer ministro y parte del Gabinete están ahí dando la cara, pero también es importante que la presidenta participe del debate y de las propuestas para sacar adelante estos planes de reactivación”.

En diálogo con El Comercio, Correa remarcó que este primer año de mandato de Boluarte ha sido “difícil” y que percibe que el Ejecutivo “está haciendo su mejor esfuerzo para poner al país otra vez en rumbo”. No obstante, reconoció que “tiene mucho viento en contra, al no tener una bancada en el Congreso y tampoco apoyos claros” en ese poder del Estado.

Para finalizar, el alto ejecutivo de la Confiep dijo que el gobierno aún tiene que terminar “de dar señales de confianza” y no solo al empresariado, sino a todos los ciudadanos.