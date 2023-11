El vuelo del avión presidencial partió durante la madrugada de este martes e hizo una parada en el estado de Texas. Desde allí, salió rumbo a San Francisco alrededor de las 12:20 p.m. (hora peruana) y llegó pasadas las 2:00 p.m. Para su participación en la APEC, la mandataria estará acompañada por una amplia comitiva. Allí destacan dos ministros de Estado, cinco congresistas invitados por la Cancillería y una delegación el Despacho Presidencial conformada por nueve funcionarios.

El viaje de Dina Boluarte coincide con la recesión que sufre la economía peruana y con su más alto nivel de desaprobación en casi un año de gobierno. Se da en compañía de un grupo de parlamentarios a poco de la votación en el Congreso de la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, Además, ocurre tras las críticas que despertó su último viaje a Estados Unidos, para el cual se anunció una reunión bilateral con el presidente Joe Biden, la cual nunca ocurrió.

Los ministros que acompañan a Dina Boluarte son el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews. Sus desplazamientos fueron autorizados en resoluciones supremas firmadas el pasado 10 de noviembre, donde también se les asigna pasajes aéreos en clase económica por 787 y 700 dólares, respectivamente. De ese dato se desprende que no viajaron en el avión presidencial, sino en vuelos comerciales.

En ambos documentos también se asignan viáticos a cada ministro . Al canciller se le asignaron US$ 2,200 en viáticos por cinco días, y al titular del Mincetur, US$ 1,760 por cuatro días. La autorización de viaje para los dos es del 14 al 18 de noviembre, las mismas fechas del viaje de la presidenta.

Juan Carlos Mathews es ministro desde abril pasado, mientras que Javier Gonzáles-Olaechea asumió su cargo solo una semana antes del viaje. Su llegada al cargo fue luego de la renuncia de Ana Cecilia Gervasi tras las controversias generadas en las visitas previas de Dina Boluarte a Europa y Estados Unidos. Desde su despacho salieron las invitaciones a los parlamentarios para integrar la comitiva de Dina Boluarte en este nuevo viaje.

González-Olaechea fue el primero en llegar a San Francisco, adelantándose al vuelo de la presidenta. Esto le permitió reunirse con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken. Según el Departamento de Estado de EE.UU., ambos conversaron sobre cómo gestionar una migración “segura, ordenada y humana” y sobre cooperación económica; así como de democracia, derechos humanos y “crecimiento económico inclusivo”.

El secretario de Estado norteamericano, Antony J. Blinken, durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea. (Foto: EFE/Justin Tafoya/Departamento Estado EE.UU.)

La delegación presidencial

En una resolución publicada el lunes por la noche en una edición extraordinaria de El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó el viaje de ocho funcionarios de Palacio de Gobierno como parte de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a Dina Boluarte.

Los viajeros son el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez; el director general de la Oficina de Protocolo, Arturo Javier Arciniega Calderón; el asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia Eduardo Martin Guerrero Castillo; el edecán José Francisco Zapata Valdez; la asistente administrativa María Patricia Muriano Peralta; la comisionada de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, Gabriela Aurora Carrillo Valencia; ; el mayor PNP Raúl Chávez Zevallos como comisionado de Servicios Médicos; y la mayor PNP Sonia Natali Lazo Aguilar y el suboficial PNP Marvin José Curi Sosa como personal de seguridad.

Para cada uno de ellos se asignaron viáticos de US$ 1,760 por cuatro días. En total, para los nueve funcionarios de la delegación se han asignado US$ 15,840 en viáticos. Si a esto se le suman los viáticos dispuestos para los ministros Javier González-Olaechea y Juan Carlos Mathews, el total de viáticos relacionados para los acompañantes de la presidenta en este viaje suma US$ 19,800.

La delegación congresal

Adicionalmente, cinco congresistas también fueron invitados por la Cancillería y viajaron en el avión presidencial junto a Dina Boluarte a los Estados Unidos. Se trata de Alejandro Cavero (Avanza País), Lady Camones (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Wilson Soto (Acción Popular). Todos ellos habían votado a favor de la autorización del viaje el pasado 9 de noviembre en el pleno. Ni Palacio de Gobierno ni el Congreso difundieron imágenes de la llegada de los legisladores a San Francisco junto a la presidenta, cuyo arribo sí fue televisado por TV Perú.

Alejandro Cavero, Lady Camones, Elizabeth Medina y Jorge Marticorena viajaron con Dina Boluarte a EE.UU. (Fotos: Congreso)

Alejandro Cavero, quien es presidente de la Comisión de Descentralización, justificó su viaje asegurando que “debemos demostrar la fortaleza de la institucionalidad peruana y la colaboración democrática entre poderes para generar gobernabilidad y atraer inversión privada”. Además, aseguró que está asumiendo personalmente los gastos del viaje sin solicitar viáticos al Congreso.

Como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones tiene por procesar al menos una denuncia contra un exministro de Dina Boluarte y podría ver en los próximos meses otras denuncias por investigaciones fiscales abiertas a la presidenta y miembros de su gabinete. La legisladora también afirmó que ella está cubriendo los gastos del viaje y que este tiene como objetivo, en coordinación con el Ejecutivo, “convocar y obtener compromisos de inversión para nuestro país con las 21 economías más importantes de la región”.

“Estamos costeando nuestro viaje con nuestro propio dinero. Estamos coordinando reuniones con peruanos empresarios en EEUU. Asimismo, vamos a formar parte de la comitiva de la presidenta y participar en todas las reuniones que están programadas. Esperamos escuchar y ver cómo podemos trabajar en beneficio del país. Este evento es importante para lo que viene el 2024, con nuestro país como anfitrión del APEC”, declaró la legisladora a El Comercio tras llegar a San Francisco.

Jorge Marticorena afirmó vía X (ex Twitter) que “a pesar de nuestras diferencias abiertas, credos o ideologías, la institucionalidad del país debe fortalecerse porque es la única forma de atraer las inversiones privadas”. También afirmó que su participación no le generará ningún costo al Legislativo. Elizabeth Medina también confirmó a este Diario su participación, mientras que hasta el cierre de esta nota, Wilson Soto no confirmó por su cuenta su viaje junto a la presidenta. Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que también viajó con la delegación.

El viaje de los legisladores fue criticado en el mismo Congreso. Kira Alcarraz (Podemos Perú) dijo a El Comercio que “no hay que confundir las labores de los legisladores, que están claramente descritas en la Constitución: legislación, representación y fiscalización”. “Sería bueno saber qué función irán a cumplir los legisladores invitados y que presenten un informe a su retorno y que expliquen en qué radicó su presencia allá. Espero que esta vez la presidenta traiga buenos resultados de su participación en APEC”.

El no agrupado Carlos Anderson comentó a este Diario que “en condiciones normales, tratándose de un tema de Estado, no vería mayores inconvenientes. En las actuales circunstancias, sin embargo, las invitaciones parecen haber sido hechas en concordancia con la intensidad de la defensa del viaje presidencial en el pleno del Congreso. Todo un ‘premio’”. “Me pregunto: cuántos de los congresistas y funcionarios que acompañan a la Sra Boluarte hablan inglés como para ‘impulsar inversiones al país’”, cuestionó.

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) dijo que “debería mantenerse una cierta distancia” entre congresistas y la presidenta, por lo que no debieron haber viajado con ella. “Las imágenes son importantes, sobre todo teniendo en cuenta que varios de los viajes de la señora Boluarte han sido una muestra de frivolidad indignante que la población ha rechazado [...] No me parece adecuado en estas circunstancias”, declaró a RPP.

La agenda de Dina Boluarte en la APEC

En el documento remitido al Congreso para que le autoricen el viaje, la presidenta Dina Boluarte incluyó una agenda preliminar de las actividades previstas en el foro. Allí se indica que la salida del Perú y la llegada a San Francisco está prevista para el 14 de noviembre. Las actividades se inician al día siguiente.

Para el miércoles 15 están previstas cuatro actividades. La primera es un evento de “promoción de inversiones” organizado por el Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC Perú), seguida por la participación de Dina Boluarte en la Cumbre Empresarial de APEC (CEO Summit). Luego vendrá la recepción de bienvenida para los líderes, ministros y CEO, organizada por Estados Unidos como anfitrión de APEC 2023. La jornada terminará con una cena de trabajo con un grupo de CEO de empresas líderes sobre la agenda de la presidencia APEC Perú 2024.

El jueves 16 comenzará con un desayuno de trabajo sobre empoderamiento económico de las Mujeres, seguido por el “Diálogo entre los Líderes Económicos de APEC”. Luego se hará la fotografía de los líderes invitado al foro con invitados especiales, se dará la participación de la presidenta en la 30° Reunión de Líderes Económicos de APEC en un diálogo sobre “sostenibilidad, clima y transición energética justa”, y su discurso en la sesión de clausura de la Cumbre Empresarial de APEC (CEO Summit). Por último, habrá una cena de bienvenida ofrecida a los líderes.

En cuanto al viernes 17, se tiene prevista la participación de Dina Boluarte en la reunión de Líderes Económicos de APEC sobre “interconexión y construcción de economías inclusivas y resilientes”. Luego, se dará la grabación de video mensaje sobre la importancia de APEC por parte de la mandataria. Para el sábado 18 se prevé la partida de Dina Boluarte de vuelta al Perú y su llegada al país.