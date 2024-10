En medio de las críticas a su gestión, la presidenta de la república, Dina Boluarte, dijo en una actividad oficial que nada detiene a su gobierno.

Durante la ceremonia de presentación del programa de empleo temporal Llamkasun Perú en Juanjuí, región San Martín, la mandataria atribuyó las críticas a “aquellos que no tienen chamba” y que dedican su tiempo en pensar en decir “tonterías”.

“Las mentiras, los ataques injustificados, las falsas esperanzas se los dejamos a aquellos que no tienen chamba y están por allí. ¿En qué van a ocupar su tiempo? En pensar cómo decirnos tonterías. Acá estamos para trabajar y para pensar en positivo por el bien de nuestras familias”, expresó.

“Aquí amamos a nuestro prójimo y por eso trabajamos. Si estamos de la mano con Dios, nada es imposible, ni nada nos destruye, ni nada nos distrae. Estamos de la mano con Dios”, agregó.

Boluarte Zegarra también enfatizó que cuando deje el cargo, en julio del 2026, se irá “con las manos limpias, el corazón en alto, la frente en alto y por la puerta grande”.

“Así como en San Martín, estamos con obras concretas en todas las regiones del Perú y todo ello lo hacemos con las manos limpias”, aseveró.

“Ingresamos aquel 7 de diciembre del 2022, asumí la Presidencia de la República con las manos limpias y el 2026 nos iremos con las manos limpias, el corazón en alto, la frente en alto porque hemos trabajado de manera responsable, honestos como personas decentes que somos y por la puerta grande”, añadió la jefa de Estado.

Critica a fiscales y jueces

Boluarte Zegarra también aseguró que la delincuencia ni el crimen organizado vencerán al Gobierno y criticó a algunos fiscales y jueces por dejar en libertad a los hampones y no trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional (PNP).

“También llamamos en ese trabajo articulado, como buen peruano, al Ministerio Público: no suelten a los ladrones que la Policía les entrega, no los liberen. Algunos jueces y algunos fiscales no están poniéndose la camiseta del Perú, pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes”, subrayó.

“A esos malos fiscales, a esos malos jueces les decimos: no liberen los delincuentes que la Policía les entrega. Necesitamos las calles sin delincuentes, sin extorsionadores, sin asesinos. Así vamos a trabajar unidos para conseguir la paz en nuestro querido Perú”, sentenció.