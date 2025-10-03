La presidenta de la república, Dina Boluarte, aseguró que en las próximas elecciones generales del 2026 habrá “voces negacionistas” que se van a “disfrazar de buenos corderos” para ofrecer “el oro y el moro”.

Durante su participación en la ceremonia por el 90° aniversario del Minsa y el Día de la Medicina Peruana, llevada a cabo en Jesús María, la mandataria pidió no escuchar dichas voces que “han petardeado el desarrollo de la patria” y apostar “por los buenos demócratas”.

“En las próximas elecciones hay que mirar a quién le damos nuestro voto de confianza. Esas voces negacionistas se van a disfrazar de buenos corderos y van a salir con el discurso allí afuera, a ofrecer el oro y el moro. No les crean porque siempre desde donde han estado han petardeado el desarrollo de la patria”, expresó.

“Apuesten por los buenos demócratas que sí quieren la patria, que sí quieren su desarrollo, que sí quieren al peruano porque hay amor a lo que hacen, hay dedicación y esfuerzo en lo que hacen y no que le lleguen la plata fácil sin hacer nada”, agregó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra insistió que el 12 de abril, día en que se llevará a cabo la primera vuelta de los comicios del 2026, debe analizarse a quién le confiarán los curules en la Cámara de Diputados y Senadores.

“No perdamos nuestro voto en esos actores dizque líderes de negacionistas. Los líderes que valen la pena no llevan a su equipo a la derrota o al barranco, los líderes que valen la pena llevamos a las personas al desarrollo, al crecimiento, a estar bien para que desde donde estén puedan seguir forjando patria”, subrayó.

“Apostemos por un Perú que afiance aún más su desarrollo, su unidad, su diálogo sincero como compatriotas, abrazados en esa blanquirroja que nos llena y nos debe de seguir llenando de orgullo”, añadió.

Finalmente, Dina Boluarte defendió las cifras de su gestión y cuestionó a quienes pretenden “hacer ver como que el Gobierno no hace nada” y “no sabe a dónde va”.

“Allí están los resultados, no hay necesidad de inventar. Allí están las cifras. Quizás, como dijo el ministro, nuestras cifras en positivo no suman para algunas ideas negacionistas”, acotó.

“Nos quieren hacer ver como que el Gobierno no hace nada, no sabe a dónde va. Yo le diría a ellos que se vengan a este lado con nosotros y van a saber que desde el primer minuto, aquel 7 de diciembre del 2022, la presidenta Boluarte sabía qué Perú iba a dejar el 28 de julio del 2026”, sentenció.