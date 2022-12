La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje por Navidad a través del cual pidió a toda la población que se dejen de lado las protestas violentas para poder trabajar juntos en atender lo que aseguró son los “justos reclamos” de los peruanos.

“¿Cómo podemos trabajar en mitad de la violencia? No podemos generar el caos, el desorden, cuando detrás hay intereses políticos. La pobreza, las necesidades no tienen ideologías, las necesidades, el hambre, no tiene color político”, aseguró en el mensaje difundido la tarde del 24 de diciembre.

En su pronunciamiento tras dos semanas y media de haber jurado en el cargo tras la aprobación de la vacancia de Pedro Castillo, Boluarte aseguró que no es fácil para ella desear feliz Navidad cuando hay tantas necesidades que atender a nivel nacional.

En esa línea, reiteró que hay protestas justas y pacíficas que se deben atender a través del diálogo, pero pidió que estas no sean aprovechadas por personas que solo buscan la violencia y el desorden.

“Trabajemos juntos por el país sin violencia, sin generar el caos. Allá los que quieren generar caos y violencia, que se desenmascaren solitos porque no son ustedes, hermanas y hermanos que salen en marchas pacíficas a reclamar con justa razón lo que les debe el Estado”, aseguró.

La presidenta, tras hacer mención de cómo durante las manifestaciones de las últimas semanas hubo tomas de aeropuertos y daños a infraestructura del Ministerio Público y el Poder Judicial, cuestionó que se haya utilizado una violencia que “no resuelve nada”.

“Pongámonos a conversar a través de las nuevas autoridades que ustedes han elegido A los gobernadores, a los alcaldes que este primero de enero juran el cargo y asumen sus funciones. A través de ellos y a través de los ministros y también los congresistas que tienen función de representación en sus regiones”, resaltó.

Dina Boluarte insistió en su mensaje la necesidad de trabajar en tranquilidad por la patria con “paz, sosiego y seguridad jurídica” para atraer inversiones y atender las necesidades hasta que concluya su mandato.