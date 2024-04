31/03/2024

Entrevista en “Punto Final”

Gustavo Adrianzén, primer ministro

El jefe del Gabinete dijo que él no sabría reconocer un Rolex original y uno que no lo es. “Yo no voy mirando de las muñecas a la presidenta […]Yo no se lo he visto, tampoco le he visto usar una pulsera Cartier y considero que es un tema estrictamente personal”.