La presidenta Dina Boluarte brinda este viernes al mediodía una conferencia de prensa. Según informó Palacio de Gobierno la mandataria presentará un “avance de gestión” y estará acompañada por los miembros de su Gabinete Ministerial.

La conferencia de prensa se realiza mientras el Congreso aún no define el adelanto de elecciones a pocas horas del término de la legislatura y continúan las marchas exigiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Parlamento.

El último martes, tras la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de archivar el proyecto de adelanto de elecciones que envió el Gobierno, la presidenta reiteró que no renunciará y pidió reflexión al Parlamento.

“Respecto a mi renuncia, he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas en las calles, sobre todo de las bancadas de izquierda que hasta ahora no se entiende cuál es el propósito de la renuncia de Dina Boluarte”, exclamó en Arequipa.

#AHORA Palacio de Gobierno anuncia que presidenta Dina Boluarte brindará este mediodía conferencia de prensa para "presentar avance de gestión". Estará acompañada por los miembros de su Gabinete. Esto mientras el Congreso sigue sin definir el adelanto de elecciones. pic.twitter.com/OrBPuEVYsQ — Política El Comercio (@Politica_ECpe) February 10, 2023