A poco más de una semana de iniciado su gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la “recomposición” de su Gabinete Ministerial para dar tranquilidad a la ciudadanía, en el contexto de las protestas que se han registrado en los últimos días y que han dejado muertos y heridos.

“Quiero anunciar que el Gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un Gabinete que respondió a esa crisis política. Vamos a recomponer el Gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana”, aseguró.

#URGENTE EN VIVO | Dina Boluarte no quiso responder su cambio de ministros incluirá al titular del Gabinete, Pedro Angulo: "Anuncio recomposición del Gabinete para poner a los ministros conocedores de cada sector. Se hará en unos días más"https://t.co/ouQyKhLTj5 — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 17, 2022

Boluarte brindó una conferencia de prensa acompañada por el equipo ministerial presidido por Pedro Angulo, así como con la participación del alto mando de las Fuerzas Armadas y la PNP.

“No queremos un gobierno de teorías, no queremos ser un gobierno de palabras, queremos ser un gobierno de acciones concretas, de acciones tangibles, con resultados y los beneficiarios sean nuestras hermanas y nuestros hermanos”, aseguró la jefa de Estado.

Cabe indicar que, el viernes 16 de diciembre, dos ministros presentaron sus cartas de renuncia al cargo de manera irrevocable.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales Patricia Correa, ministra de Educación.

“Le agradezco la confianza, sin embargo, los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, escribió el saliente titular del Ministerio de Cultura, Jair Pérez.