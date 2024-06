La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se refirió al 5% de aprobación que le otorga la última encuesta nacional de Datum para El Comercio a la presidenta Dina Boluarte y dijo que dicha cifra representa un “hartazgo” de la población.

En declaraciones a “Punto Final”, indicó que la baja aprobación de Boluarte Zegarra muestra que la ciudadanía también está “defraudada” y “cansada”. También insistió que la crisis política puede ser “muy peligrosa” para el país.

“Creo que ese 5% representa un hartazgo, en términos generales que la población está harta, defraudada, cansada, pero hay una cifra que me llama la atención: 9 de cada 10 peruanos considera que las crisis políticas afectan directamente a su vida cotidiana”, expresó.

“Creo que allí todos tenemos el partido que jugar, los políticos, el Ejecutivo, el Legislativo. Hay que llamar a todos a jugar el mismo partido. La crisis política puede ser muy peligrosa”, agregó.

Según el sondeo difundido este domingo, Boluarte terminó por perder la mitad de la escasa popularidad que había mantenido el primer trimestre del año (10%). Además, en abril, poco después de estallar el Caso Rolex, registró un 7% de respaldo.

Del mismo modo, la desaprobación de la mandataria llegó al 91% en todo el territorio nacional. En tanto, la popularidad del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, es del 8% y su desaprobación alcanza el 72%.

De otro lado, Pérez de Cuéllar reiteró que Dina Boluarte responderá a los periodistas cuando considere que sea el “mejor momento” para hacerlo y responderá las preguntas “fáciles” e “incómodas”.

“Creo que va a llegar el momento que ella haga las declaraciones que tiene que hacer. Yo no puedo determinar cuándo ella decida hablar o no a los periodistas, pero estoy segura que ella no es que esté huyendo de la prensa, sino que probablemente esté encontrando el mejor momento para hacerlo”, manifestó.

“No es una persona que huya a los problemas. A nadie le gustan las preguntas incómodas. Creo que contestará y lograremos hacerle las preguntas fáciles y las incómodas, y ella contestará de acuerdo a eso. Nos hacemos mutuamente, todos, preguntas incómodas en el Consejo de Ministros”, sentenció.