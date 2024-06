El titular del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió al 5% de aprobación de la presidenta Dina Boluarte que le otorga una reciente encuesta de Datum y dijo que en el Consejo de Ministros no están trabajando “pensando en una medición de popularidad”.

En declaraciones a los periodistas desde Piura, indicó que ya se ha conversado sobre el tema en el equipo ministerial y remarcó que su sector está priorizando la protección a la ciudadanía y reducir los índices de inseguridad.

“Ya lo hemos conversado en el Consejo de Ministros, nosotros no estamos, en este momento, trabajando pensando en una medición de popularidad. Lo que estamos haciendo es trabajando, saliendo a las calles, procurando brindarle –en el caso de mi sector- la protección a la ciudadanía, que realmente se reduzca esta sensibilidad –que tienen las personas absolutamente válidas- de peligrosidad, de temor, de miedo”, expresó.

“Lo que hay que hacer es infundirles temor a los delincuentes, no a la ciudadanía. Por eso es que desde que iniciamos la gestión nosotros dijimos, aunque a muchos no les ha gustado: general que no trabaja, general que se va a su casa, porque aquí simplemente lo que hay que generar son resultados”, agregó.

Según el sondeo difundido el último domingo, Dina Boluarte terminó por perder la mitad de la escasa popularidad que había mantenido el primer trimestre del año (10%). Además, en abril, poco después de estallar el Caso Rolex, registró un 7% de respaldo.

Del mismo modo, la desaprobación de la mandataria llegó al 91% en todo el territorio nacional. En tanto, la popularidad del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, es del 8% y su desaprobación alcanza el 72%.

Consultado sobre la búsqueda del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo desde octubre del 2023, el ministro del Interior informó que un equipo especial de la Policía Nacional (PNP) está detrás de su paradero, a fin de ponerlo a disposición de la justicia.

“Estamos detrás tanto de él como de todos los prófugos. Quiero que se sepa: existe un equipo especial pendiente de su captura. Esperamos realmente, porque creo que es un clamor popular, poder tenerlo detenido y ponerlo a disposición de la justicia prontamente. Es un trabajo que estamos desarrollando”, sentenció.

