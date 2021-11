La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo esperar que los congresistas que votaron en contra de la confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez, puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”.

En declaraciones a la prensa desde el distrito de San Juan de Lurigancho, afirmó que si no existiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, “el país no avanza” y quienes se perjudicarían serían los ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo esperar que los congresistas que votaron en contra de la confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”. (Video: Canal N)

“Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y pueda mirar el país con responsabilidad, a aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”, expresó.

“Dejemos las revanchas a un costado y tanto los dos poderes más importantes del país apostemos en un solo corazón por la patria peruana”, agregó la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

MIRA AQUÍ | Vicepresidenta de la República: Reafirmamos trabajar de manera conjunta entre poderes del Estado

Como se recuerda, del total de parlamentarios de Perú Libre, 16 votaron en contra de brindar la investidura al Gabinete de Mirtha Vásquez. En el extremo antagónico, fueron 19 los que se opusieron al acuerdo partidario anunciado por Vladimir Cerrón de no respaldar a los nuevos integrantes del Gobierno.

Entre los congresistas que votaron en contra del voto de confianza figuran Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Alex Flores, Alfredo Pariona y Guillermo Bermejo. Este último había manifestado su respaldo en reiteradas ocasiones al Gabinete Vásquez, sin embargo, cambió de sentir a último momento.

De otro lado, sobre la posible interpelación en el Congreso del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, la titular del Midis pidió a ese poder del Estado dejarlos “trabajar”.

“Creo que el Congreso debería dejarnos trabajar porque no tenemos tiempo para estar distrayéndonos en esta situación de interpelaciones y demás. Hay que trabajar, el Perú necesita trabajar”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo esperar que los congresistas que votaron en contra de la confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”. (Video: Canal N)

TE PUEDO INTERESAR