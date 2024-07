La presidenta Dina Boluarte se presentó este lunes, 8 de julio, ante la prensa peruana después de más de 90 días, pero evitó responder cuando se le consultó por la cantidad exacta de joyas que le entregó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima . Ambas autoridades son investigadas por el Caso Rolex.

En conferencia de prensa para brindar un balance de su reciente viaje a China, la mandataria solo se limitó a señalar que la información está en el Ministerio Público y que se debe esperar “el desenvolvimiento de la investigación”. Remarcó que ha acudido a las citaciones y ha colaborado con las indagaciones, pese a que su defensa ha presentado recursos para archivar el Caso Rolex.

Lo que llamó la atención es que sigue considerando a Wilfredo Oscorima como su “amigo, wayki”, incluso contó que el gobernador regional de Ayacucho estuvo este lunes en Palacio de Gobierno junto a un grupo de alcaldes.

“Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá mi saludo a mi amigo, mi waiki, el gobernador de Ayacucho”, expresó Dina Boluarte.

“Respecto a la pregunta sobre las joyas, los aretes, todo eso está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia o crímenes que salen en los noticieros de alguna prensa”, agregó.

“Así como usted me dice por favor respóndamelas las tres (preguntas), yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, enfatizó.