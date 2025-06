Durante su visita oficial a Francia, la presidenta Dina Boluarte suscribió el Tratado de Altamar, hecho que ha generado fuertes críticas y también desinformación desde el Congreso y otros sectores. Incluso, hay parlamentarios que señalan que el gobierno no informó sobre esta firma. No obstante, en la solicitud del viaje se menciona. Aquí las claves para entender este caso.

1. ¿Cuál es el origen del acuerdo?

El Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Altamar, se adoptó el 19 de junio de 2023. Esto en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, promovida por las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo general del Tratado de Altamar- según refirió la ONU- es “asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”. Para ello, el acuerdo tiene cuatro directrices:

Los recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios;

Las medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas;

Las evaluaciones de impacto ambiental; y

La creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina.

El acuerdo BBNJ está abierta a la firma de todos los Estados hasta el 20 de setiembre de 2025. Además, de Perú, los otros países de Sudamérica que lo han suscrito son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Más de 100 países han suscrito el Tratado de Altamar, pero solo 29 de estos lo han ratificado y se necesitan 60 para su entrada en vigor.

2. ¿Por qué el Perú suscribió el tratado?

En su presentación en la Cumbre de los Océanos, en Niza (Francia), la presidenta Dina Boluarte anunció que el Perú suscribiría el Tratado de Altamar, lo que se concretó el último lunes. Argumentó que su administración “se suma a los esfuerzos colectivos por establecer un marco jurídico multilateral que garantice la protección de la biodiversidad en alta mar”.

Boluarte Zegarra explicó que “las áreas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales deben ser espacios de responsabilidad compartida”.

La jefa de Estado, además, presentó un documento con 19 nuevos compromisos del Perú con el océano, elaborado tras “un amplio diálogo con diversos sectores del país”. Entre estos, figura que su gobierno trabajará “en la identificación de nuevas áreas marinas protegidas” para acercarse a la meta de salvaguardar el 30 % de su biodiversidad marina para 2030.

También anunció que concretarán la incorporación de dispositivos de separación de tráfico marino para proteger la ruta migratoria de ballenas jorobadas”.

3. ¿El Congreso sabía sobre la firma?

Sí, en la solicitud que presentó el Ejecutivo ante el Parlamento- que está firmada por Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana- se detallan las actividades que la presidenta iba a cumplir en Francia, entre ellas la firma del Tratado de Altamar.

“Para aquellos que dan el grito al cielo y dicen ‘no le autorizamos viajar a Dina para que firme un acuerdo’, recordarles que, en el pedido de autorización de viaje, Boluarte informó que una de sus actividades era firmar el Acuerdo BBNJ. Para variar los ministros no saben ni explicar de qué trata el acuerdo”, escribió la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) en X.

Desde la bancada de Honor y Democracia, el congresista José Cueto afirmó que le “sorprendió a firma” del acuerdo, porque “se supone” que Boluarte “no iba a firmar absolutamente nada” en su viaje a Francia. Agregó que el canciller no mencionó que se iba a suscribir un tratado, “porque seguramente se hubiera inclinado la balanza hacia el otro lado”.

“Yo mismo voté a favor, porque considero que la presidenta tiene que representar siempre en eventos internacionales al Perú. Nos guste o no nos guste es parte de su chamba. Pero de ahí a firmar un tratado que aparentemente afectaría a la soberanía nacional, de ninguna manera”, remarcó en RPP.

Cueto, almirante de la Marina en retiro, planteó que la Comisión de Relaciones Exteriores cité “inmediatamente” al canciller Elmer Schialer, porque “hasta donde he leído, sí [afecta]” la soberanía.

Los congresistas Guido Bellido (Podemos Perú), Patricia Chirinos (Renovación Popular) y Tania Ramírez (Fuerza Popular) también han cuestionado la suscripción de este acuerdo por parte de Boluarte.

En contraste, el parlamentario Edward Málaga Trillo (no agrupado) señaló que el tratado “no vulnera las 200 millas y no afecta las actividades de pesca”. “Busca proteger los ecosistemas de altamar, esa ‘tierra de nadie’, de la que depende el bienestar del planeta. Es ciencia, no ideología”, escribió en su cuenta de X.

4. ¿El tratado está vigente?

Al frente de las críticas ha salido el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, quien refirió que la firma del Tratado de Alta Mar no pone en riesgo la soberanía del Perú y remarcó que “la jurisdicción” del país “sobre las 200 millas está absoluta y totalmente resguardada”.

“Este tratado no tiene nada que ver con la Convención del Mar de 1982, de la cual no somos parte. Quien diga lo contrario, miente”, complementó en RPP Noticias.

Schialer, precisó que el tratado deberá ser sometido a un debate político y legal en el Congreso, a fin de que este decida si lo ratifica o no.

Añadió que a su retorno a Lima llamará a una conferencia de prensa, junto a los ministros de la Producción y del Ambiente, para explicar los alcances del acuerdo.

Por medio de una nota de prensa, Torre Tagle detalló que el Perú firmó el Tratado de Altamar “como Estado no parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR)”. Es decir, “no cambia su posición ni asume obligaciones respecto a dicha Convención”. “El Estado peruano mantiene soberanía y jurisdicción sobre su dominio marítimo de 200 millas adyacentes a sus costas, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política”, remarcó la cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo que el artículo 5 del Acuerdo BBNJ “no impone obligaciones de la CONVEMAR u otros acuerdos conexos a los Estados que no son parte de aquella”.

En declaraciones a Radio Exitosa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, consideró que “no hay una controversia”, porque se ha dado una confusión entre el Tratado de Altamar y la CONVEMAR, que “ni siquiera está en discusión”.

“No ha habido un ocultamiento, en el proyecto para el permiso está toda la agenda y hay un punto donde dice firma del Tratado de Altamar. Todo el Congreso sabía, los que han tenido acceso al proyecto”, manifestó.

Castro afirmó que el Tratado de Altamar solamente tiene relación a aguas internacionales y establece mecanismos de cooperación científica para “proteger la vida marina”.

“¿Cuál es la controversia si hablamos de aguas internacionales?”, preguntó.

5. ¿Afecta la soberanía? Los expertos responden

El embajador Nicolás Roncagliolo, ex director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, afirmó que el tratado “no vulnera la soberanía del mar peruano”.

“El acuerdo, conocido como BBNJ tiene su ámbito de aplicación a partir de la milla 201, es decir lo que se llama alta mar”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Roncagliolo subrayó que el Estado peruano tiene su dominio marítimo hasta las 200 millas y que luego ya empieza la altamar, donde no existe una legislación.

“ Esta es un área que requiere coordinación y cooperación de la comunidad internacional para asegurar la sostenibilidad de los recursos vivos y abordar problemas como el calentamiento global, los plásticos y la contaminación. Además, permite establecer áreas marinas protegidas”, manifestó.

El internacionalista Ramiro Escobar advirtió que las posturas que indican que el Tratado de Altamar afecta la soberanía se han hecho en base “a la desinformación”.

“Yo puedo estar en desacuerdo con las políticas de este gobierno, creo que las políticas ambientales respecto al mar peruano no son sostenibles, pero este Tratado de Altamar a lo que se refiere es a lo que está más allá de las 200 millas para gobernarlo de manera más sostenible”, manifestó.

Escobar indicó que este acuerdo internacional lo que regula es el territorio marítimo “que no es de nadie”, con el objetivo de gobernarlo de “manera ambientalmente sostenible y que no se deprede”. “Y eso explica que la queja en el Perú [en contra de la firma] sea mayoritariamente de los gremios pesqueros empresariales y no de la sociedad civil”, subrayó a Canal N.

También sostuvo que un sector está generando “confusión”, porque el Perú no ha firmado la CONVEMAR, que establece que el país tenga 12 millas de mar territorial y una zona económica exclusiva hasta las 200 millas.

“Este Tratado de Altamar no se refiere a las 200 millas, sino a las aguas de nadie, que no están en ningún país. El océano es el ecosistema más grande del planeta, se debe regular”, acotó.

Por su parte, el internacionalista Francisco Belaunde sostuvo que el referido tratado “tiene que ver más allá de las 200 millas”.

“Tiene que ver con la altamar, para el derecho internacional, esto es más allá de las 200 millas, no tiene nada que ver con lo que pueda pasar dentro de la jurisdicción de los países, o dentro de su zona económica exclusiva, tiene que ver con proteger los océanos”, manifestó en radio Exitosa.

Belaunde recordó que existe “islas de plástico” en la altamar y que lo que se busca con el tratado es proteger este ecosistema de la contaminación y de la sobrepesca.

“No entiendo por qué hay gente que dice que afecta a la soberanía”, acotó.

Cuatro gremios empresariales- ADEX, SNI, Comex Perú y la Sociedad Nacional de Pesquería- se pronunciaron en contra de la firma de la presidenta Boluarte al Tratado de Altamar. Ellos argumentan que ese acuerdo puede afectar la seguridad alimentaria y destruir empleos formales.