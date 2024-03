La Fiscalía de la Nación, a cargo de manera interina de Juan Carlos Villena, dispuso iniciar diligencias preliminares, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes de la marca Rolex , a ccesorios que ella ha lucido en varias actividades oficiales.

En un comunicado, la Fiscalía de la Nación señaló que la mandataria será investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. El caso se inició tras lo revelado por el programa “La Encerrona”.

Días atrás, Dina Boluarte, tras conocerse que usaba relojes de la marca Rolex que costaban miles de dólares, señaló que labora desde los 18 años y lo que tiene es producto de su “esfuerzo y trabajo”. Además, aseguró que se trata de un objeto de “antaño”.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, manifestó Boluarte Zegarra el pasado viernes.

“Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, agregó.

Luego, se le pidió más detalles sobre los relojes que utiliza, pero Dina Boluarte no quiso responder más. “Es un artículo de antaño, voy a agradecer que no entren en temas muy personales”, insistió antes de cambiar de tema.

El caso

El programa “La Encerrona” indicó, en un reportaje, que Dina Boluarte, desde que asumió como vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, comenzó a usar unos cinco relojes hasta diciembre del 2022.