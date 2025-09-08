El presidente del Foro Económico Mundial (WEF), Børge Brende, extendió una invitación a la mandataria Dina Boluarte para participar en la Reunión Anual del 2026, que tendrá lugar en Davos-Klosters, Suiza.

Según informó la Misión del Perú en Ginebra en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), el evento se llevará a cabo del 19 al 23 de enero del próximo año.

“La invitación del Foro Económico Mundial reviste especial importancia para la proyección internacional del Perú, ya que brinda una plataforma estratégica para reafirmar su compromiso con los principios del multilateralismo, la sostenibilidad y la cooperación público-privada”, indicó.

“Asimismo, representa una valiosa oportunidad para mostrar el progreso nacional en materia de desarrollo socioeconómico, inclusión social y gobernanza ambiental, así como para posicionar al Perú en los debates globales sobre sostenibilidad, gobernanza económica e innovación”, agregó.

Subrayó que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y profundas transformaciones económicas, la participación del Perú contribuiría a “consolidar su imagen como un actor confiable, comprometido y constructivo” dentro de la comunidad internacional.

“Este encuentro también ofrece una plataforma excepcional para sostener reuniones bilaterales de alto nivel, participar en discusiones estratégicas sobre los principales temas de la agenda global y relacionarse directamente con los CEOs de las empresas transnacionales más influyentes del mundo, fomentando así oportunidades de inversión para el Perú”, enfatizó.

Cabe indicar que el último viaje internacional de Dina Boluarte fue a Japón e Indonesia, del 5 al 12 de agosto pasado. En total la mandataria realizó 11 viajes internacionales con autorización del Congreso.