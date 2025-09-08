El presidente del Foro Económico Mundial (WEF), Børge Brende, extendió una invitación a la mandataria Dina Boluarte para participar en la Reunión Anual del 2026, que tendrá lugar en Davos-Klosters, Suiza.
Según informó la Misión del Perú en Ginebra en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), el evento se llevará a cabo del 19 al 23 de enero del próximo año.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Presidencia califica como “inaceptable” la oposición de la Corte IDH a ley de amnistía
“La invitación del Foro Económico Mundial reviste especial importancia para la proyección internacional del Perú, ya que brinda una plataforma estratégica para reafirmar su compromiso con los principios del multilateralismo, la sostenibilidad y la cooperación público-privada”, indicó.
“Asimismo, representa una valiosa oportunidad para mostrar el progreso nacional en materia de desarrollo socioeconómico, inclusión social y gobernanza ambiental, así como para posicionar al Perú en los debates globales sobre sostenibilidad, gobernanza económica e innovación”, agregó.
LEE MÁS: Dina Boluarte: “Nuestro gobierno seguirá trabajando sin dejarse amilanar por nada ni nadie (…) no tenemos interés político, ni partidario”
Subrayó que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y profundas transformaciones económicas, la participación del Perú contribuiría a “consolidar su imagen como un actor confiable, comprometido y constructivo” dentro de la comunidad internacional.
“Este encuentro también ofrece una plataforma excepcional para sostener reuniones bilaterales de alto nivel, participar en discusiones estratégicas sobre los principales temas de la agenda global y relacionarse directamente con los CEOs de las empresas transnacionales más influyentes del mundo, fomentando así oportunidades de inversión para el Perú”, enfatizó.
LEE MÁS: Dina Boluarte: “Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, que apuesten por la democracia”
Cabe indicar que el último viaje internacional de Dina Boluarte fue a Japón e Indonesia, del 5 al 12 de agosto pasado. En total la mandataria realizó 11 viajes internacionales con autorización del Congreso.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- César Nakazaki: “El poder debe ser sometido a un control, en el Perú las autoridades no quieren someterse”
- La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes sociales
- Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”
- Congreso lleva más de 1,000 días sin inhabilitar a Pedro Castillo por infringir la Constitución con su golpe de Estado: ¿qué hay detrás de la inacción?
- Piden investigar reuniones no registradas de Juan José Santiváñez: “Ningún funcionario puede tener despachos paralelos”
Contenido sugerido
Contenido GEC