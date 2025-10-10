Dina Boluarte fue vacada por el Congreso debido a la ola de criminalidad que azota al país

El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.

La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

#OJO La vacancia de Dina Boluarte se aprobó con 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022 @Politica_ECpe pic.twitter.com/q6gNCMwj7x — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) October 10, 2025

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, anunció, minutos antes de la votación, que la mandataria no asistiría al pleno del Parlamento, a fin de no convalidar un proceso parlamentario que “afecta los derechos constitucionales” de su patrocinada.

“Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, escribió.

Portugal afirmó que el Parlamento “renunció a esta garantía” y ha consumado una “violación”.

“El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos! Lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento. Que la norma aluda al término “inmediato” no significa que el derecho a la defensa y al plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”, remarcó.

En el Parlamento, Renovación Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y Bloque Popular Democrático, presentaron, en total, cuatro mociones de destitución en contra de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Las cuatro mociones fueron admitidas a trámite. Incluso, el Poder Legislativo aprobó que Boluarte Zegarra o su abogado se presente ante el hemiciclo a partir de las 11:30 p.m. y luego se vote el fondo.

Solo en la última semana, la crisis en el gobierno de Boluarte se acentuó por el paro de transportistas del último lunes, la reacción de Boluarte Zegarra minimizando esta protesta y el atentado en contra de Agua Marina. Cuatro integrantes de la agrupación musical de cumbia y un vendedor de bebidas alcohólicas resultaron heridos, luego de que delincuentes dispararán más de 20 balas, cuando ofrecían un concierto en Chorrillos.

Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) rechazó este hecho de violencia, pero también criticó que la presentación de Agua Marina no haya contado con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior de su institución. “Ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, agregó.

El Mininter, además, exhortó a “los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes, a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”.

Esta postura fue interpretada desde un sector del Parlamento y la sociedad civil como un intento del gobierno de evadir algún tipo de responsabilidad.

El Bloque Democrático cambió de postura

Inicialmente, solamente Renovación Popular, Podemos Perú y las bancadas de izquierda se pronunciaron a favor de la destitución de Boluarte Zegarra.

(Foto: César Bueno/ GEC)

No obstante, minutos antes de las 3 de la tarde, Fuerza Popular, partido que conduce Keiko Fujimori, anunció su voto a favor de la moción de vacancia.

“El país no puede seguir gobernado por la indiferencia, la improvisación y la falta de liderazgo. El Perú vive una crisis de seguridad, justicia y confianza sin precedentes mientras el gobierno que inició en el 2021 con Pedro Castillo y continúa con Dina Boluarte se mantiene ajeno al sufrimiento de los ciudadanos”, remarcó el fujimorismo en un comunicado.

#ÚltimoMinuto: Fuerza Popular votará a favor de la vacancia de Dina Boluarte. pic.twitter.com/gE5qnUXhLy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) October 9, 2025

Tras ello, las otras bancadas que conforman el autodenominado Bloque Democrático-Alianza para el Progreso, Somos Perú, Avanza País y Perú Libre- también dieron a conocer su apoyo a la salida de la presidenta. Todos estos partidos habían sostenido a la otrora ministra de Desarrollo e Inclusión Social en los últimos dos años y 10 meses.

Por ejemplo, Fuerza Popular, en horas de la mañana, solamente estaba a favor de una interpelación en contra del ministro del Interior, Carlos Malaver.

Incluso, durante una conferencia de prensa al mediodía, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), al ser consultado sobre su respaldarían la moción de vacancia anunciada por Renovación Popular, señaló con sus manos que no.

Y horas antes, en X (antes Twitter) escribió, al hacer referencia a una moción de destitución a Boluarte, que “los caviares y comunistas quieren pescar a río revuelto, como hicieron con [Manuel] Merino”.

La destitución de Boluarte Zegarra tenía el apoyo de 125 parlamentarios (de los 87 que se requerían para aprobarla). Solo la mayoría de la bancada de Honor y Democracia se opuso a esta.

Entre enero de 2023 y mayo de 2024, en el Congreso se presentaron siete solicitudes de destitución en contra de Boluarte Zegarra. No obstante, todas fueron enviadas al archivo, precisamente con el voto del llamado Bloque Democrático. Los impulsores de estas mociones fueron las bancadas de izquierda.

El último intento del Gabinete Arana

Durante la tarde de este jueves, el primer ministro, Eduardo Arana, y los demás integrantes del Gabinete Ministerial se presentaron ante el hemiciclo, a fin de explicar el desborde de la criminalidad.

“No estamos frente a un modelo de criminalidad común, sino de uno trasnacional, organizado, que traspasa los límites de la frontera”, manifestó.

Arana también sostuvo que “el acompañamiento del Ejecutivo en todos estos momentos ha sido real”. “No ha existido de parte de nuestro gobierno inacción ni ausencia de acción inmediata”, complementó.

(Foto: César Bueno/ GEC)

A su turno, el ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo, al abordar la problemática de las extorsiones, que la ciudadanía ya no se comunica por teléfono, sino por WhatsApp. “Necesitamos obligar a Meta [la empresa que administra Facebook, WhatsApp e Instagram] que tenga una unidad acá para hacer más célere la investigación”, expresó.

Malaver señaló que la ruta para “destruir” a las redes criminales “es el seguimiento del dinero”. “En algunos casos, por estrategia, no anulamos las cuentas [bancarias]. Así hemos llegado al ‘Monstruo’”, agregó.

El titular del Mininter sostuvo que la extorsión es un modelo criminal “que vino importado al momento que ingresaron los ciudadanos extranjeros”. “Eso es evidente. Cuando dicen que no se hace nada, no es [verdad]. Tenemos un diagnóstico real, y no nos quedamos solo con el diagnóstico”, acotó.