El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a la mandataria Dina Boluarte a su viaje a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en el 80° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A través de la Resolución Ministerial N° 232-2025-PCM, se precisa que la delegación que viajará con Boluarte Zegarra a la ciudad de Nueva York -del 21 al 25 de setiembre- esta conformada por siete personas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

A cada uno de los integrantes de la delegación se les asignarán viáticos de U$S440 por seis días, con lo cual el monto destinado ascenderá a U$S2.640 de manera individual.

Según esta información oficial, el costo total de los viáticos asciende a S/64.347,36, lo que equivale aproximadamente a US$18.480 al tipo de cambio oficial del Banco Central de Reserva al 19 de setiembre de 2025 (S/3,482). Esta cifra no incluye los gastos del viaje presidencial ni los pasajes.

Los integrantes de la comitiva son:

Enrique Ernesto Vílchez Vílchez , secretario general del Despacho Presidencial.

, secretario general del Despacho Presidencial. Carmen Elizabeth Giordano Velásquez , asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Martha Dayana Meléndez Muñoz , secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa.

, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa. Gustavo Medina Vidal , teniente coronel del Ejército y edecán del Despacho Presidencial.

, teniente coronel del Ejército y edecán del Despacho Presidencial. Leopoldo Emilio Munive García , comandante de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial.

, comandante de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial. Marvin José Curi Sosa , suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial.

, suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial. Karin Rosmery Díaz Cruzado, suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del Despacho Presidencial.

Cabe recordar que Carmen Giordano figura como testigo ante la Fiscalía de la Nación en la investigación por la entrega de relojes de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En su testimonio, declaró haber presenciado la entrega de al menos un reloj. Giordano Velásquez también ha acompañado a Dina Boluarte en anteriores viajes al extranjero, como a Suiza, Japón e Indonesia.

La resolución refiere que los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Despacho Presidencial.

Delegación que acompañará a la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos. (Foto: El Peruano)

Nuevo viaje presidencial

Como se recuerda, el último miércoles 17 de setiembre el Congreso autorizó que la presidenta Dina Boluarte viaje a Nueva York, Estados Unidos para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los votos a favor fueron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. Boluarte Zegarra estará fuera del país del 21 al 25 de septiembre.

La mandataria también tiene previsto cumplir con una agenda de encuentros multilaterales y bilaterales. Su viaje se produce en medio de cuestionamientos que golpean directamente a su círculo más cercano.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022, Boluarte promedia un viaje al exterior cada tres meses. Hasta la fecha, ha estado en Japón, Indonesia, Francia, Ecuador, Ciudad del Vaticano (en dos oportunidades), Suiza, China, Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos en tres ocasiones.