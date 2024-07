El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, calificó como “reacciones de naturaleza política” las acusaciones del contralor general de la república, Nelson Shack sobre un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, el titular de la PCM cuestionó que el tema se active poco después de que el Ejecutivo presentara ante el Congreso su propuesta para el nuevo contralor.

“Queremos rebatir aquellas expresiones que son pretendidamente técnicas, cuando en opinión del que habla obedecen más bien a reacciones de naturaleza política”, expresó.

“Cómo podemos entender que en la semana que la presidenta presenta un nuevo candidato para ocupar el cargo de la Contraloría General de la República, oh maravilla se activan estos expedientes, por lo menos insólito y preocupante. Confiamos por supuesto que las nuevas autoridades han de corregir este despropósito”, agregó.

En ese sentido, Adrianzén negó cualquier desbalance patrimonial en las cuentas de Boluarte Zegarra y dijo que la presidenta está enviando una respuesta “detallada y documentada” a la Contraloría de dos cuentas que no declaró.

“Una me parece que tiene un saldo de S/1.40 y la otra S/1.14 o algo así. La propia norma dice que si se trata de saldos ínfimos no hay que declararlo. Este presunto desbalance con toda seguridad se aclara cuando se tiene en cuenta que no se han considerado los recursos que la señora presidenta obtuvo cuando cesó en su condición de ministra de Inclusión y Desarrollo Social”, manifestó.

“Esos montos por supuesto han ingresado a sus cuentas y no se tomaron en cuenta. Los intereses generados por sus cuentas en depósitos tampoco se han tenido en cuenta. Hay cierto en eso, un pequeño error de orden material en el cual no se consignó adecuadamente el número de cuenta, pero si se comprueban los saldos, son exactamente los mismos”, agregó.

Finalmente, el primer ministro enfatizó que en el escenario de un presunto ocultamiento de dinero mal habido, este no sería bancarizado debido a que podría ser detectado fácilmente por un juez.

“Nadie en un sistema como el nuestro y menos tratándose de políticos como somos nosotros, va a pretender ocultar cuentas si el acceso al sistema bancario hasta un juez podría autorizarlo y se va a descubrir. Sería una manera muy tonta de pretender ocultar ingresos”, sentenció.