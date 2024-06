El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, rechazó el calificativo de “escuderos” de la mandataria Dina Boluarte y dijo que los ministros de Estado y él solo defienden a la institución Presidencia de la República de un “ataque sistemático”.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, indicó que su labor está delimitada por ley y afirmó que Boluarte Zegarra no necesita escuderos porque ella está convencida que saldrá absuelta de los cargos que se le imputan en el Ministerio Público.

“Por supuesto yo no puedo sino rechazar de manera categórica aquellos adjetivos de escuderos de la presidenta. La presidenta no necesita escuderos, sino que ella es absolutamente autosuficiente y está absolutamente convencida de que de todos los cargos que se le imputan en el Ministerio Público, ella saldrá absuelta”, expresó.

“No existe a la fecha ninguna imputación de mediana relevancia que haga creer que la presidenta de la república pueda tener algún tipo de responsabilidad”, agregó.

En ese sentido, el primer ministro reiteró que ciertas organizaciones pretenden generar el desprestigio de la Presidencia de la República para provocar “desestabilización e ingobernabilidad” en el país.

“Lo que hacemos en muchos casos, y yo me incluyo, es defender a una institución que se llama Presidencia de la República, una institución que viene siendo atacada de manera sistemática desde organizaciones que lo único que pretenden es generar el desprestigio de esta institución y, cuándo no, provocar la desestabilización e ingobernabilidad, y eso nosotros no podemos tolerarlo”, subrayó.

“Por otro lado, al defender la institución de la Presidencia de la República, lo hacemos en la seguridad de que el país necesita preciosamente estabilidad, que la tiene que dar la Presidencia de la República, donde coinciden la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno”, añadió.

Tras negar que no se distraen “por el ruido político”, Adrianzén enfatizó que el Ejecutivo tiene el objetivo claro de promover la reactivación económica y de trabajar para restablecer en todos los ciudadanos la seguridad.