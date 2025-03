La presidenta de la república, Dina Boluarte, insistió en sus críticas a la prensa señalando que cierto sector le hace “bullying” a su Gobierno, pero enfatizó que su gestión no tiene “rabo de paja”.

Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. N.° 2100 Juan Velasco Alvarado en Comas, donde estuvo acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero, la mandataria reiteró que su gobierno no le ha robado “un solo sol” al Estado.

“Construimos colegios en menos de un año sin robarle un solo sol al pueblo peruano, sin pagar consultorías que quedaban en anaqueles con millones y millones de presupuesto, y sin pagar asesorías millonarias para construir la infraestructura en nuestro país”, expresó.

“Es por eso que nos hacen tanto bullying en alguna prensa, pero nosotros nos reímos porque sabemos lo que estamos haciendo y no tenemos rabo de paja”, agregó.

Boluarte remarcó que este año inaugurará más de 44 colegios y que su meta es entregar 75 escuelas bicentenarios en favor de más 118 mil estudiantes en Lima y nueve regiones del país.

“Así hablamos en nuestro gobierno, con obras y no solo con promesas o con mentiras”, dijo al anunciar lo que denominó un “Pacto por el Perú” con los candidatos presidenciales que se presenten en las elecciones generales del 2026.

“Necesitamos que las obras no se detengan, que el progreso de la educación continúe y que los avances que hemos logrado sean sostenibles. Así como tenemos un Pacto por la Educación, propondremos en adelante un Pacto por el Perú con los candidatos que aspiren a liderar el país en las elecciones del año 2026, para que no se detengan más colegios bicentenario, la educación con calidad, la construcción de más hospitales, de más aeropuertos, de más carreteras, puentes, de más mercados, viviendas, de más saneamiento básico que estamos haciendo hoy en nuestro gobierno”, enfatizó.

“Un pacto para garantizar que las obras que hoy estamos poniendo en marcha en diferentes ámbitos no se frenen, no se detengan, no se traben y que no estén incorporados con el tema de corrupción, que fue la lacra que trabó muchos proyectos por décadas, allí inertes, parados, varados, con millones y millones de todos los peruanos en esas obras negras abrazadas por la corrupción”, sentenció.