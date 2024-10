Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

"El costo de no escuchar a la población"

El costo de no escuchar a la población y a los sectores que reclaman presencia del Estado puede ser alto. La desaprobación en aumento y con picos históricos no es más que la consecuencia de la gestión realizada. Más allá de la percepción ciudadana, es evidente que los índices de inseguridad se incrementaron, la pobreza siguió en aumento y el Ejecutivo no ha observado leyes polémicas, como la de crimen organizado.

Precisamente, las encuestas son una herramienta que permite entender las preocupaciones y expectativas de los peruanos. Aunque las diferencias sean pequeñas y algunas estén dentro del margen de error, en esta nueva encuesta de Datum-El Comercio sí se pueden leer algunas tendencias al ver la evolución mensual de los resultados. Se mantiene la crítica hacia la presidenta y su gestión sigue debilitándose, especialmente en los sectores más bajos, el sur y centro del país y entre quienes tienen el peso de la economía del hogar.

Los cambios en el Gabinete no solo no ayudaron, sino que es precisamente el presidente del Consejo de Ministros quien presenta el mayor crecimiento en la desaprobación (8 puntos) entre las personalidades evaluadas. Sus declaraciones y la falta de transparencia en relación al estado de emergencia, las paralizaciones y el crimen organizado son rechazadas por la población. El ministro del Interior, protagonista también de esta coyuntura, sigue la misma suerte (+6 puntos de desaprobación) pese a haber anunciado que pondrá su cargo a disposición si las medidas declaradas para combatir la criminalidad no funcionan en 60 días. No es la primera vez que se declara el estado de emergencia en algunos distritos de Lima, por ello el escepticismo de la población.

La población no solo percibe falta de liderazgo e incapacidad para manejar los problemas del país, también está en desacuerdo con la relación que el Ejecutivo tendría con el Legislativo. Aunque mantiene la aprobación, no debe pasar desapercibido que aumenta la desaprobación del Congreso. Los peruanos también sienten que esta institución es ajena a sus problemas. En una encuesta anterior que publicamos en marzo, las dos principales razones para esta calificación eran que los congresistas no trabajan en beneficio del país y que usan su cargo para beneficio propio.