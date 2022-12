La presidenta Dina Boluarte calificó como injerencia los dichos de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado de México, y cuestionó que un jefe de estado extranjero esté buscando tener injerencia en los asuntos internos del Perú.

“Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, declaró este viernes 23 en Exitosa.

La jefa de Estado se pronunció así en respuesta a las declaraciones que ha brindado López Obrador desde México, cuestionando el proceso de la vacancia contra Pedro Castillo y calificando lo ocurrido contra el expresidente que ahora cumple prisión preventiva como un golpe de Estado.

Dina Boluarte descartó que se vaya a romper las relaciones con México o con los otros países que han tomado una postura similar de respaldo a Pedro Castillo y en desconocimiento de la sucesión constitucional.

“Creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper porque sino estaríamos entrando en una situación de crisis internacional y creo que los pueblos de Colombia, Bolivia, Argentina, aún cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, aseveró.

La presidenta aseguró que la Cancillería y ella están tendiendo puentes para poder dialogar con los mandatarios de estas naciones.

“Yo personalmente quiero conversar con el presidente (Gustavo) Petro, a quien conozco, he estado en su trasmisión de mando [...] Y también con el presidente de Bolivia, nos hemos visto en foros internacionales”, exhortó.

Boluarte concluyó reiterando su rechazo a la injerencia extranjera. “Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano que teja su propia historia”, concluyó.