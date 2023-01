La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a los líderes de la oposición que llamen a la calma a las personas que participan en las movilizaciones a nivel nacional, y reiteró su pedido a que las manifestaciones sean pacíficas.

“Hay que defender la democracia. No sigamos polarizando al país. Creo que los líderes, también de la oposición o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz y no estar llevando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte que nos conmueve y nos duele en el alma”, señaló.

Dina Boluarte, en su discurso por el inicio del año jurisdiccional 2023 del Tribunal Constitucional, destacó la necesidad de que la población defienda la democracia y que se movilice en marchas pacíficas, sin salir del orden legal o constitucional.

“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, aseveró en alusión a las marchas convocadas para dichos días.

Boluarte resaltó que la democracia debe ser defendida ante las amenazas de atentar contra el orden constitucional, así como ocurrió con el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, la cual aseguró buscaba “intervenir y someter instituciones”, además de llevar al Perú a la “violencia, desorden y anarquía”.

“El estado de Derecho no puede estar sujeto al capricho ni al deleite de quienes muestran desprecio por la democracia y solo fomentan la división, la confrontación y el odio entre los peruanos”, manifestó la mandataria.