La presidenta de la República, Dina Boluarte, viene llevando adelante un proceso judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exigiendo el pago de más de S/ 420 mil.

Según “Panorama”, luego de perder las elecciones complementarias de enero del 2020 con Perú Libre, Boluarte Zegarra, quien era jefa de una oficina registral, demandó a su empleador y le pidió S/ 428 mil.

La mandataria exige dicho monto por concepto de “bono por cierre de pliego, canasta de navidad, uniforme, bonificación por cierre de pliego, aumento de canasta de navidad” , entre otros.

En el proceso no pasó nada relevante hasta un año después, cuando Dina Boluarte fue electa vicepresidenta: el 25 noviembre del 2021, se desarrolló una audiencia de conciliación judicial donde no se llegó a ningún acuerdo.

Posteriormente, el 30 de diciembre del 2021 Boluarte Zegarra obtuvo una resolución a su favor por S/ 300 mil, dinero que el Estado, específicamente el Reniec, debía desembolsar.

El Poder Judicial dispuso que dicho pago se divida en: S/140.390 por conceptos de gratificaciones, vacaciones no gozadas e indemnización vacacional; S/60.432 por concepto de CTS; S/84.151 por beneficios sindicales.

Lo llamativo del asunto es que la presidenta, por esos años, no era sindicalista formal, es decir, no integraba ningún sindicato, pero de todos modos pidió que se le pagaran todos esos beneficios logrados en convenios.

Para el experto en derecho laboral Javier Dolorier resulta irregular pagar por beneficios sindicales cuando Dina Boluarte nunca formó parte de algún sindicato, pues su condición laboral no se lo permitía.

“No resulta legal pagar por este concepto, porque es apelar a la imaginación, el apelar al supuesto que la trabajadora formó parte de un sindicato, por lo que resulta ilegal otorgar esos pagos”, acotó.

Para el procurador general del Reniec, lo pedido por Dina Boluarte no es razonable y constituyó un exceso. La entidad apeló esta decisión por considerar que no se ajustaba a la ley y era un gasto no adecuado para el propio Estado.

Nuevo fallo

Cuatro meses después que el Reniec apelara la primera sentencia, se emitió una segunda sentencia, también a favor –en parte- de la actual presidenta. Esta vez el monto que se ordena pagar se ajustó a S/239.674.

Sin embargo, el Reniec no está dispuesto a realizar un pago que considera excesivo e injustificado para Dina Boluarte. Por eso, la resolución volvió a ser apelada y se encuentra en estos momentos en la Corte Suprema.