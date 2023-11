El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, defendió a su viceministro, Walther Iberos, quien fue abogado de Nicanor Boluarte cuando era asesor de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, a cargo en ese entonces de la actual presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a los periodistas, indicó que Iberos Guevara ha demostrado “capacidad, idoneidad en su función” y rechazó cualquier versión respecto a que habría recibido alguna recomendación para que sea viceministro de Justicia.

MIRA AQUÍ: Revelan que asesor de Dina Boluarte también ejerció a la vez como abogado de su hermano Nicanor

“El reportaje no está relacionado con ningún acto de corrupción ni alguna irregularidad. Cuando he asumido el cargo el señor Iberos me ha demostrado capacidad, idoneidad en su función y tengo que rechazar la pregunta en el sentido de que o he recibido nunca ningún tipo de influencia o algún tipo de recomendación para que el señor se mantenga en el cargo como viceministro”, expresó.

Declaraciones del ministro de Justicia

Según “Punto final”, mientras era asesor del Midis, Iberos Guevara también ofició como abogado de Nicanor Boluarte, hermano de Dina, en una investigación que se abrió en su calidad de gerente municipal de Comas, cargo que ocupó a lo largo del 2019.

MIRA AQUÍ: Nicanor Boluarte busca alianza con nuevo partido para futuras elecciones

El hermano de la mandataria fue comprendido en una indagación fiscal en el 2020 por la supuesta falta de supervisión y fiscalización de botaderos de residuos sólidos en ese distrito.

En abril del 2022, y a solicitud de la Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte archivó la investigación contra Nicanor Boluarte y las demás autoridades implicadas.

Walther Iberos, el hoy viceministro de Justicia, entonces apareció como su abogado. Así figura en un documento en el que se le notifica que su defendido debía estar presente en la lectura de archivamiento.