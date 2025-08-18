El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, se mostró en desacuerdo con una posible amnistía para militares y policías investigados por las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en el 2022 y 2023.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que se trata de una situación distinta a la norma promulgada por el Ejecutivo días atrás, que contempla este beneficio para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (PNP) involucrados en acciones durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Explicó que aún no se han determinado las responsabilidades correspondientes en ese caso, razón por la cual no se puede hablar de amnistía porque, además, se trata de situaciones actuales.

“No podría estar de acuerdo porque las situaciones son totalmente diferentes, con la primera ley de amnistía estamos hablando de una persecución con un plazo irrazonable”, expresó.

LEE MÁS: CIDH rechaza ley de amnistía para militares y policías promulgada por Dina Boluarte

“Estamos hablando de casos actuales, no podríamos hablar de amnistía mientras todavía no se hayan establecido las responsabilidades correspondientes”, agregó el titular del Minjusdh.

Alcántara manifestó que los hechos “están en plena investigación” y que el Ministerio Público, encargado de las diligencias, establecerá las responsabilidades, si es que las hubo, y se sancionará como corresponde.

Analiza presentar proyecto

Por su parte, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), indicó que el tema viene siendo estudiado con la asociación de generales retirados de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

“Estamos trabajando con ellos para ver la posibilidad de hacer un proyecto de ley en ese sentido, todavía no hemos concluido las consultas y los análisis que tenemos que hacer”, dijo a los periodistas en los exteriores del Congreso.

Rospigliosi señaló que se trata de un “proceso injusto y fuera de lugar” que involucra a más de 350 militares y policías.

“Debo recordar que la fiscalía ha creado especialmente un equipo de más de 74 personas, incluyendo fiscales y asistentes, solamente para perseguir a militares y policías que impidieron que los violentistas que respaldaban a Pedro Castillo lo repusieran en Palacio de Gobierno para que instaure lo que quería el 7 de diciembre, una dictadura”, aseveró.

El congresista también señaló que el ministro de Justicia, Juan Alcántara, no puede pronunciarse sobre un hecho que aún no se ha producido.

“No puede el ministro de Justicia pronunciarse sobre un hecho que todavía no se ha producido. Estamos analizando la posibilidad de presentar un proyecto de ley, todavía no está elaborado, se está consultando”, subrayó.