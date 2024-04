A dos días de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza, el jefe de Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, anunció en la reunión que tuvo con los parlamentarios no agrupados que el Gobierno está evaluando realizar cambios en el equipo ministerial. Así lo informó la legisladora María del Carmen Alva a su salida de la referida cita.

“Nos han confirmado que están evaluando varios cambios de ministros, que sería entre hoy y mañana antes de acudir a presentar [el pedido del voto] de confianza”, manifestó la expresidenta del Parlamento.

Alva también refirió que es “muy probable” que se concrete la salida de Víctor Torres del Ministerio del Interior (Mininter). “Las bancadas han solicitado cambios, no nos han dicho en qué carteras, pero todos sabemos cuáles podrían ser, debe refrescarse este Gabinete, sería positivo para que el 3 de abril podamos dar un voto de confianza afirmativo”, complementó.

El congresista Ilich López, que también participó en la reunión con Adrianzén, confirmó que este les señaló que al tratarse de un nuevo Consejo de Ministros “están evaluando la totalidad de las carteras”.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que el Gobierno viene evaluando un conjunto de cambios en el Gabinete Ministerial. Uno de estos será ministro del Interior, Víctor Torres.

Las mismas fuentes señalan que la entrevista que brindó Torres la noche del domingo en “Panorama”, donde relativizó el impacto de la inseguridad ciudadana y se felicitó a sí mismo por su labor, habría sido el detonante.

Otras fuentes cercanas al gobierno refirieron que Torres presentó esta mañana su carta de renuncia.

Una vez concluida la sesión del Consejo de Ministros, Torres confirmó su salida del Mininter. Agregó que nadie lo ha botado ni censurado y que su dimisión obedece a motivos familiares.

“Yo he coordinado con la señora [Boluarte] y me voy, yo he pedido y la señora ha accedido, ella es una persona muy cortés. Ella está haciendo las cosas bien, si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde […] El país está estable, viene una [cumbre] APEC”, manifestó en declaraciones a la prensa en las afueras de Palacio de Gobierno.

Torres negó que su renuncia tenga relación con las polémicas declaraciones que brindó el domingo y con la intención que tenía un sector del Congreso de censurarlo.

“No, no pasa nada, yo le he pedido por favor [a la presidenta], porque tengo un problema familiar de salud”, subrayó.

El saliente ministro del Interior adelantó que a las 6 p.m. se conocería a su sucesor en el cargo, aunque evitó detallar de quién se trata.

“Han venido varios generales, la señora va a decidir, yo me voy en paz, con las manos limpias, he puesto un grano de arena por mi Perú”, expresó.

Torres, visiblemente incómodo, sostuvo que la prensa y otros sectores han presionado para que se dé su salida.

“De repente mi cara no les gustó, yo soy así, hago las cosas de frente, no paro hablando”, remarcó.

De acuerdo al portal de Transparencia de la Presidencia, el viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Julio Díaz Zulueta, acudió este lunes a Palacio de Gobierno.

Walter Ortiz, director general contra el Crimen Organizado (DGCO) del Mininter, también visitó la casa de gobierno este lunes y también el domingo.

Además, la presidenta Dina Boluarte y Adrianzén estarían analizando la continuidad de las ministras Jennifer Contreras Álvarez (Desarrollo Agrario y Riego) y Leslie Urteaga (Cultura).

Precisamente, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentario) anunció que la llamada bancada cusqueña impulsará una moción de censura en contra de Urteaga “debido a acciones que han perjudicado la actividad turística”. “Estas acciones, carentes de transparencia, fueron realizadas para beneficiar a la empresa Joinnus. Dicha conducta fue corroborada por informes de la contraloría”, añadió.

Desde el Ejecutivo, no descartan que haya otros cambios en el Gabinete Ministerial.

Otras fuentes del Ejecutivo subrayaron que los ministros que continuarán en el cargo, además del jefe del Gabinete, son Javier González-Olaechea (Relaciones Exteriores), Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social). Todos ellos acompañaron a Boluarte cuando la Fiscalía de la Nación allanó Palacio de Gobierno la madrugada del último sábado, a raíz del Caso Rolex.

Perú Libre presentó moción de vacancia

De otro lado, la bancada de Perú Libre presentó este lunes una moción de vacancia en contra de la presidenta Boluarte por el Caso Rolex. El documento lleva las firmas de representantes de otras agrupaciones, como Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Acción Popular. También es respaldada por una vertiente de los no agrupados.

La moción de vacancia subraya que la mandataria no ha sabido explicar por qué los referidos relojes de lujos no figuran en ninguna de las declaraciones que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ser candidata en el 2018, 2020 y 2021, cuando ella misma dijo que estos eran de “antaño”.

El documento señala que la presidenta tampoco cumplió con consignar los Rolex en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR) de 2021, 2022 y 2023 ante la contraloría.

Esta es la cuarta moción de vacancia que un sector del Congreso interpone contra la presidenta. Las tres anteriores no fueron admitidas a debate. Una de ellas fue por las muertes en las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y las dos porque Boluarte viajó al extranjero.