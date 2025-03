El ministro de Educación, Morgan Quero, acusó al exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola de “fabricar cortinas de humo” contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a raíz de las recientes revelaciones sobre las cirugías estéticas a las que se sometió en el 2023.

En declaraciones a los periodistas tras la ceremonia por el inicio del año escolar 2025 en el distrito de Independencia, el titular del Minedu afirmó que existen “pistas” que conducen hacia Otárola Peñaranda.

“Nosotros consideramos que se han generado una serie de cortinas. Hay que preguntarse de dónde provienen en torno a la cirugía que se realizó la señora presidenta en el 2023″, expresó.

“Creo que tenemos bastantes pistas y los invito a revisar las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave en torno a la pareja o expareja del señor Otárola, una señora extranjera que tiene temas de corrupción muy fuertes y creo que habría que atender eso, porque tiene que responder a la justicia”, agregó.

En ese sentido, Quero también manifestó que Patricia Muriano, exasistente de la presidenta, y Delfina Llaguno, allegada de Dina Boluarte, parecen “operadoras” de Alberto Otárola.

Finalmente, dijo que cuando el exprimer ministro dejó el cargo y apareció un audio en su contra, inmediatamente lanzó otro tema y acusó directamente a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

“También esa vinculación en donde parece que todos fueran operadores del señor Otárola. La señora (Patricia) Muriano, la señora Delfina (Llaguno), que es una de las secretarias aparentemente, que han aparecido en algunos testimonios que no terminan de reconocer nada claro”, subrayó.

“Allí tenemos que hacer incidencia para observar el origen de las cortinas de humo. Así como en un momento dado, cuando salió del premierato y se reveló un audio que lo comprometía seriamente, él inmediatamente lanzó otro tema y acusó al hermano de la señora presidenta de un complot. Eso hay que investigarlo, es delicado”, sentenció.

Declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero. (Video: Canal N)

Le responde

A través de su cuenta en “X”, Alberto Otárola acusó a Morgan Quero de equivocarse rotundamente y aseveró que los delitos “vienen de otro lado”.

“En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él -porque no tiene capacidad intelectual para idear nada- pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto”, manifestó en la red social.

Como se recuerda, un documento médico en poder de la Fiscalía dado a conocer por “Cuarto Poder” detalla que la presidenta Dina Boluarte se sometió a cuatro procedimientos quirúrgicos estéticos en la Clínica Cabani el 28 de junio de 2023.

Según el registro operatorio de la clínica, la mandataria estuvo en quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.